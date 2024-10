Fontes – Jets, Saints no topo da lista de desejos comerciais de Davante Adams

Dois times da NFL no topo da lista de desejos de Davante Adams de lugares para pousar se ele for negociado – se não no topo – são o New York Jets e o New Orleans Saints, disseram fontes da liga a Adam Schefter da ESPN na quarta-feira.

Adams, 31 anos, gostaria idealmente de jogar com um quarterback que ele conhece, disseram fontes a Schefter. Os Jets têm Aaron Rodgers, ex-companheiro de equipe de Adams no Green Bay Packers. O Saints tem Derek Carr, ex-companheiro de equipe de Adams no Fresno State e no Las Vegas Raiders.

Os Raiders informaram outras equipes que “considerariam” trocar Adams por um pacote que incluiria uma escolha de segunda rodada no draft e compensação adicional, disseram fontes da liga a Schefter na terça-feira.

Existem também outras equipes que continuam interessadas em negociar com Adams. Apesar de qualquer especulação, não se espera que os Kansas City Chiefs sejam uma opção, disseram fontes a Schefter na quarta-feira.

Adams foi adquirido pelos Raiders em uma negociação de grande sucesso com os Packers para escolhas de primeira e segunda rodada do draft em 17 de março de 2022. Adams concordou com a negociação dos Raiders parcialmente para se reunir com Carr, mas acabou jogando apenas um ano com ele em Las Vegas já que Carr foi dispensado pelos Raiders após a temporada de 2022.

Adams jogou as primeiras oito temporadas de sua carreira na NFL com Rodgers em Green Bay, período durante o qual foi selecionado para cinco Pro Bowls e foi duas vezes All-Pro do time principal. Ele também foi selecionado para o Pro Bowl e foi All-Pro do time principal em sua única temporada com Carr em Las Vegas.

Desde que foi negociado com os Jets em 2023, Rodgers falou com entusiasmo sobre Adams. O comentário mais revelador veio em julho, em um torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe, quando ele disse a um repórter: “Eu amo Davante Adams. Mal posso esperar para jogar com ele… de novo”.

Rodgers comparou Garrett Wilson a Adams, mas Wilson teve um início lento – 20 recepções, 191 jardas e 1 touchdown. A química Rodgers-Wilson é um trabalho em andamento; eles tiveram alguns problemas de comunicação durante os jogos.

O técnico dos Jets, Robert Saleh, reconheceu na quarta-feira que Wilson e Rodgers ainda não se deram bem, mas acrescentou: “Ainda não estou preocupado com isso. mas eles encontrarão uma maneira de sincronizar.”

Os Jets também têm Allen Lazard e Mike Williams como recebedores, cada um ganhando US$ 10 milhões nesta temporada. Os Jets voaram por um ano com Williams, 30, apostando em sua capacidade de se recuperar da cirurgia do LCA. Ele progrediu a cada semana e está saindo de seu melhor jogo – quatro recepções para 67 jardas.

Na quarta-feira, Saleh não abordou os rumores de Adams diretamente, exceto para dizer que os Jets estão sempre procurando melhorar o elenco. Ele disse que está feliz com os atuais wide receivers do time.

Lazard, assim como Rodgers, ex-companheiro de equipe de Adams no Packers, disse na quarta-feira: “Eu amo Davante. Ele foi um dos meus companheiros de equipe favoritos e um dos meus maiores mentores. Estou muito grato por poder compartilhar um campo com ele durante o tempo que passamos juntos em Green Bay, fazendo as coisas que fizemos.”

Os Jets têm os ativos disponíveis para fazer uma negociação. Eles ainda têm sua escolha de segunda rodada de 2025, mais duas escolhas de terceira rodada, uma das quais obtidas do Detroit Lions em uma troca de escolha durante o draft de 2024.

Eles também descontentaram o pass rusher Haason Reddick, que está resistindo e solicitou uma troca. Os Jets disseram que não vão trocá-lo, mas podem mudar de idéia se tiverem a oportunidade de se livrar da dor de cabeça.

“Na minha opinião, por que você não iria querer melhorar o time? Ele definitivamente nos tornaria melhores, na minha opinião, eu acho. Então, vejo isso como algo positivo”, disse DJ Reed, cornerback dos Jets, à ESPN na quarta-feira.

Na terça-feira, Adams apareceu no “Up & Adams Show with Kay Adams” e foi questionado sobre a conta verificada do Instagram do técnico dos Raiders, Antonio Pierce, que gostou de uma postagem da Sports Illustrated perguntando se Adams havia jogado sua última partida com Las Vegas. Semelhante foi posteriormente removido.

“Não tive notícias dele. Não falei com ele”, disse Davante Adams quando questionado se teve notícias de Pierce. “… A mídia social é uma fera, então muitas pessoas viram isso e se perguntaram o que está acontecendo e entraram em contato.”

Contado por Kay Adams que muitas pessoas pensam que ele minimizou sua última derrota com os Raiders, Davante Adams disse: “Tudo que posso controlar é essa conversa que estamos tendo aqui e depois que terminarmos com isso, tudo que posso controle é a próxima coisa que vou fazer.”

Pierce foi questionado por repórteres na quarta-feira sobre seu envolvimento com a atividade do Instagram, mas ele evitou a pergunta, respondendo: “Sim, estou apenas focado em Denver”, referindo-se ao oponente dos Raiders na Semana 5.

O salário de Adams para esta temporada é de US$ 17,5 milhões, com US$ 13,5 milhões ainda devidos até o final da temporada. E embora ele esteja sob contrato para 2025 e 2026, seu salário anual salta para US$ 36,25 milhões para cada uma dessas temporadas.

Com um preço tão elevado, um parceiro comercial provavelmente teria de fazer com que Adams concordasse com um contrato reestruturado.

Os Jets têm atualmente US$ 15.350.706 em teto salarial e os Saints têm US$ 3.265.633, de acordo com registros da NFLPA.

Adams perdeu seu primeiro jogo como membro dos Raiders no domingo devido a uma lesão no tendão sofrida no treino de quinta-feira. Foi o primeiro jogo da temporada regular que Adams perdeu desde 2021, com os Packers. Espera-se que a lesão deixe Adams de lado semana após semana, disseram fontes da liga a Schefter no fim de semana.

Adams tem 18 recepções para 209 jardas e um touchdown em três jogos nesta temporada. Ele tem 890 recepções para 10.990 jardas e 96 touchdowns em 11 temporadas da NFL.

Paul Gutierrez, Rich Cimini e Katherine Terrell da ESPN contribuíram para este relatório.