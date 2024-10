Fontes – Jordan Burch, do Oregon, se machucou no treino, incerto para o estado de Ohio

EUGENE, Oregon – O status da estrela defensiva do Oregon, Jordan Burch, para o jogo contra o Ohio State na noite de sábado está mudando depois de sofrer uma lesão na parte inferior do corpo no treino de quinta-feira, disseram fontes à ESPN.

Burch sofreu uma lesão na parte inferior do corpo sem contato durante um treino na quinta-feira. Ele foi ajudado em campo e parecia estar com dores consideráveis, disseram fontes à ESPN.

Burch é considerado o jogador mais talentoso da defesa do Oregon. Ele tem 1,80 metro e 295 libras e tem jogado o melhor futebol de sua carreira.

Ele entrou no jogo como um dos atacantes defensivos mais produtivos do país, com cinco sacks, sete tackles para derrota e quatro passes desviados. Ele é o líder do Oregon em sacos e TFLs. Ele também recuperou um desastre.

Burch foi classificado como o quarto recruta geral da ESPN no país na turma de 2020 e estudou na Carolina do Sul após terminar o ensino médio. Ele foi titular em 13 jogos pelo Oregon no ano passado, o primeiro em Eugene após se transferir do Oregon, e começou a mostrar lampejos de talento que se manifestaram plenamente nesta temporada.

A onda de jogo forte de Burch nesta temporada o colocou diretamente na conversa para ser um candidato do calibre Top 50 no draft da NFL. Burch é a peça fundamental de uma unidade do Oregon que é a 10ª colocada nacionalmente em defesa total e a 21ª em defesa de pontuação.