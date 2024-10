Fontes – LeBron James não jogará na abertura da pré-temporada do Lakers

PALM DESERT, Califórnia – LeBron James não jogará na estreia da pré-temporada do Los Angeles Lakers na sexta-feira contra o Minnesota Timberwolves, disseram fontes à ESPN. James, 39, será retido para descansar, mas deve jogar o segundo jogo de Los Angeles no domingo, na Acrisure Arena, contra o Phoenix Suns.

O técnico do Lakers, JJ Redick, disse que James e Anthony Davis – vindos de verões agitados cruzando o mundo com a equipe dos EUA, culminando com a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris – jogariam ambos em algum momento neste fim de semana.

O filho de James, o novato do Lakers, Bronny James, poderá ver sua primeira ação na pré-temporada na sexta-feira, já que Redick disse que planeja experimentar escalações variadas durante o calendário de exibição.

“É claro que há nervosismo”, disse Bronny após o tiroteio na manhã de sexta-feira. “Vem com tudo. Mas estou muito animado para ir lá e aprender e aprender com as pessoas que jogam na minha frente. E se eu tiver a chance de mostrar meu jogo, farei isso da melhor maneira possível. da minha capacidade.”

Bronny disse que está preparado para ouvir o feedback de seu pai no banco se ele entrar no jogo, da mesma forma que LeBron se sentaria na quadra durante os jogos de Bronny no ensino médio, AAU e faculdade para que a dupla pudesse ter um diálogo contínuo.

“Praticamente a mesma coisa, mas agora somos companheiros de equipe”, disse Bronny. “Então, será uma conversa mais aprofundada sobre o jogo e coisas assim. Então, sim, estou pronto para isso.”