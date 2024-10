Fontes – Lions WR Jameson Williams enfrentando suspensão de 2 jogos

DETROIT – O início difícil da carreira de Jameson Williams continua, já que o wide receiver do Detroit Lions enfrenta uma suspensão de dois jogos por violar a política de substâncias para melhorar o desempenho da NFL, disseram fontes à ESPN na noite de segunda-feira.

Williams, de 23 anos, tem o segundo maior número de jardas recebidas (361) e touchdowns (3) do time, atrás do jogador All-Pro Amon-Ra St. Brown, e teve um início forte em sua terceira temporada.

Os Leões (5-1) vêm de uma vitória emocionante por 31-29 sobre o Minnesota Vikings (5-1) na Semana 7, mas Williams foi alvo apenas uma vez por menos 4 jardas.

Como a 12ª escolha do Alabama no draft de 2022, a carreira de Williams na NFL começou de uma maneira nada ideal. Ele perdeu os primeiros 11 jogos de sua temporada de estreia por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior que sofreu na faculdade, depois foi suspenso por quatro jogos por violar a política de jogos de azar da NFL em sua segunda temporada.

A suspensão do jogo, para apostas móveis em jogos não-NFL em instalações de um clube, foi originalmente definida para seis jogos, mas posteriormente foi reduzida para quatro jogos depois que a NFL mudou suas regras. Ele foi reintegrado em 2023.

Williams disse que estava desapontado com a suspensão atual, mas que “não tem escolha a não ser levar isso no queixo”.

“Estou de bom humor, pronto para voltar com [my] irmãos o mais rápido possível”, disse Williams à ESPN por mensagem de texto.