Fontes: Mountain West em discussões profundas sobre a adição da UTEP

O Mountain West está em profundas discussões sobre a adição da UTEP como membro pleno, disseram fontes à ESPN, e há interesse mútuo entre os lados.

O acordo ainda não foi finalizado, segundo fontes da ESPN, mas uma resposta sobre a adesão da UTEP à liga é esperada em breve.

A adição potencial da UTEP surgiu como um alvo óbvio para a liga, tanto do ponto de vista geográfico quanto da tradição. A escola daria ao Mountain West um acréscimo no Texas enquanto a liga se reconstruía depois que cinco escolas anunciaram que estavam partindo para o Pac-12.

A adição da UTEP daria à liga sete membros em tempo integral – juntando-se à UNLV, ao estado de San Jose, ao Wyoming, ao Nevada, ao Novo México e à Força Aérea. A Mountain West precisa ter oito membros para se tornar uma conferência formal. (O Havaí continua sendo um membro exclusivo do futebol.)

O Mountain West busca chegar a oito membros, o mínimo para uma liga, depois que Utah State, Boise State, San Jose State, San Diego State e Fresno State anunciaram suas saídas.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

The Mountain West também emitiu uma oferta verbal ao estado do Texas nos últimos dias, segundo fontes. Nenhuma clareza ou cronograma surgiu na decisão do estado do Texas. O Pac-12 também manifestou interesse no estado do Texas, segundo fontes da ESPN.

Na UTEP, o Mountain West ganhará uma escola com forte linhagem de futebol e basquete. A estreia do futebol da UTEP contra o sul de Utah atraiu 41.633 torcedores ao Sun Bowl.

No futebol, a UTEP alcançou 15 jogos de bowl, e seus ex-técnicos incluem todos, de Bum Phillips a Mike Price. A UTEP está atualmente na Conference USA, onde reside desde 2005, quando saiu do WAC.

A história do basquete da UTEP é ainda mais forte, já que disputou 17 torneios da NCAA e venceu o campeonato nacional em 1966, quando a escola era conhecida como Texas Western. Os Miners foram o primeiro time com cinco jogadores titulares afro-americanos a conquistar o título nacional. O técnico desse time, Don Haskins, está no Hall da Fama do Basquete.

A UTEP tem uma forte base de fãs e El Paso, Texas, tem uma população de quase 679.000 habitantes, o que a torna uma das 25 cidades mais populosas dos Estados Unidos.