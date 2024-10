Fontes – Não se espera que Deion Burks, do Oklahoma, jogue contra o Texas

O wide receiver do Oklahoma, Deion Burks, não deve jogar contra o número 1 do Texas devido a uma lesão nos tecidos moles, disseram fontes a Pete Thamel da ESPN na quinta-feira.

Burks foi listado como questionável no relatório de disponibilidade de jogadores da SEC de Oklahoma antes do jogo Red River Rivalry de sábado no Cotton Bowl em Dallas (TV: 15h30, ABC). Ele sofreu a lesão durante a derrota dos Sooners para o Tennessee em 21 de setembro e ficou de fora da vitória contra Auburn na semana seguinte.

Burks, transferido de Purdue, produziu 26 recepções para 201 jardas em quatro jogos. Ele marcou todos os três touchdowns na derrota dos Sooners sobre Temple na abertura da temporada.

Oklahoma mais uma vez perderá cinco de seus maiores wide receivers quando enfrentar seu rival no sábado. Os recebedores lesionados Jalil Farooq, Nic Anderson, Andrel Anthony e Jayden Gibson já haviam sido descartados para o jogo.

Em sua ausência, JJ Hester emergiu como o melhor recebedor do verdadeiro quarterback titular Michael Hawkins Jr., conseguindo três passes para 86 jardas na vitória de retorno fora de casa em Auburn. Jaquaize Pettaway substituiu Burks como receptor de slot naquele jogo, e Brenen Thompson e Zion Ragins foram titulares.

Hawkins, que se formou no Cotton Bowl em Frisco Emerson, será o primeiro verdadeiro quarterback calouro dos Sooners a começar contra os Longhorns na 120ª edição da rivalidade. Ele estreou como titular há duas semanas, contra Auburn.

Os Sooners também transferiram o cornerback Jacobe Johnson para o recebedor para maior profundidade.

O running back de Oklahoma, Taylor Tatum, não foi incluído no relatório de disponibilidade e deve jogar contra os Longhorns depois de perder o jogo de Auburn. Os zagueiros Kendel Dolby e Gentry Williams foram descartados para o jogo de sábado, enquanto o tight end reserva Kade McIntyre está listado como questionável.

Texas e Oklahoma estão saindo de datas abertas, marcando a primeira vez desde que começaram a jogar anualmente em 1929 que ambos estiveram de folga na semana anterior.

Esta é a 44ª vez que ambas as equipes serão classificadas antes do jogo, que perde apenas para a rivalidade Ohio State-Michigan (49). É a quinta vez que o Texas entra no jogo no Cotton Bowl classificado em primeiro lugar; O Texas está 3-0-1 nos quatro anteriores.

A Associated Press contribuiu para este relatório.