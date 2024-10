Fontes – Raiders abertos à troca de Davante Adams por escolha, mais

HENDERSON, Nevada – O Las Vegas Raiders informou a outros times da NFL que “considerariam” trocar o três vezes recebedor All-Pro Davante Adams por um pacote que incluiria uma escolha de segunda rodada do draft e compensação adicional, disseram fontes da liga ao ESPN. Adam Schefter na terça-feira.

Adams, adquirido pelos Raiders em uma negociação de grande sucesso com o Green Bay Packers para escolhas de primeira e segunda rodada do draft em 17 de março de 2022, perdeu seu primeiro jogo como membro dos Raiders no domingo devido a uma lesão no tendão sofrida no treino em Quinta-feira.

Ele ficou de fora da vitória dos Raiders por 20-16 sobre o Cleveland Browns e comemorou o primeiro touchdown da carreira do colega receptor DJ Turner.

Na terça-feira anterior, Adams apareceu no “Up & Adams Show with Kay Adams” e foi questionado sobre a conta verificada do Instagram do técnico dos Raiders, Antonio Pierce, que gostou de uma postagem da Sports Illustrated perguntando se Adams havia jogado sua última partida com Las Vegas. Semelhante foi posteriormente removido.

“Não tive notícias dele. Não falei com ele”, disse Davante Adams quando questionado se teve notícias de Pierce. “… A mídia social é uma fera, então muitas pessoas viram isso e se perguntaram o que está acontecendo e entraram em contato.”

Contado por Kay Adams que muitas pessoas pensam que ele minimizou sua última derrota com os Raiders, Davante Adams disse: “Tudo que posso controlar é essa conversa que estamos tendo aqui e depois que terminarmos com isso, tudo que posso controlar é a próxima coisa que vou fazer.”

No início desta entressafra, com tantos rumores ligando-o ao seu ex-quarterback do Packers, Aaron Rodgers, agora no New York Jets, os agentes de Adams, Kenny Chapman e Frank Bauer, contestaram a especulação, chamando-a de “infundada” e “infundada”.

O gerente geral de Bauer, Adams, Pierce e Raiders, Tom Telesco, não respondeu às mensagens na terça-feira. Pierce e Adams, porém, estão programados para se reunirem com a mídia local na quarta-feira.

O salário de Adams para esta temporada é de US$ 17,5 milhões, com US$ 13,5 milhões ainda devidos até o final da temporada. E embora ele esteja sob contrato para 2025 e 2026, seu salário anual salta para US$ 36,25 milhões para cada uma dessas temporadas.

Com um preço tão elevado, um parceiro comercial provavelmente teria de fazer com que Adams concordasse com um contrato reestruturado.

Adams, 31, criou um rebuliço na construção dos Raiders nesta entressafra com vários de seus comentários sobre a série “Receiver” da Netflix.

Durante uma sessão de desabafo lateral em um jogo da semana 6 contra o New England Patriots, um jogo em que Adams foi atingido repetidamente, Adams disse: “Preciso dar o fora daqui antes de perder minha vida. Nunca fui atingido tantas vezes em minha carreira. A cada jogo, fico irritado. Embora os próprios comentários tenham chamado a atenção, o fato de Adams, como participante voluntário da série, ter permitido que fossem ao ar foi o que levantou as sobrancelhas.

“Assisti a alguns trechos, mas não há nada para falar”, disse Pierce no início do campo de treinamento. “Davante se inscreveu no show, houve coisas ditas e mostradas e é o que é.

Adams então perdeu as duas últimas semanas de acampamento para voltar para casa para o nascimento de seu filho. E depois que Adams disse que preferiria não jogar na pré-temporada e Pierce disse que todos os titulares se preparariam para a final de exibição dos Raiders, Adams ficou “dolorido” depois de um “movimento estranho” no treino que o manteve afastado dos gramados.

Ficar de fora do jogo dos Browns marcou o primeiro jogo da temporada regular que Adams perdeu desde 2021, com os Packers.

Adams, que concordou em negociar com os Raiders em parte para se reunir com seu quarterback universitário em Fresno State, Derek Carr, jogou apenas um ano com ele em Las Vegas, quando Carr foi dispensado na primavera de 2023.

Desde então, Adams, que na verdade teve apenas dois zagueiros desde o colégio, Carr e Rodgers, recebeu passes de Jarrett Stidham, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, Aidan O’Connell e Gardner Minshew.

Adams tem 18 recepções para 209 jardas e um touchdown em três jogos nesta temporada. Ele tem 221 recepções para 2.869 jardas e 23 touchdowns em 37 jogos pelo Las Vegas.