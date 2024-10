Fontes – Raiders podem optar contra o comércio de Davante Adams

Em uma situação fluida e imprevisível que parece mudar semanalmente, Davante Adams pode acabar ficando com o Las Vegas Raiders em vez de ser negociado, disseram fontes da liga à ESPN.

Adams recebeu interesse de outras equipes, mas como uma fonte disse à ESPN, não é um “interesse de telefone tocando fora do gancho” para o wide receiver seis vezes do Pro Bowl.

Essa falta de interesse de alto nível tem mais a ver com o preço pedido pelos Raiders – uma escolha de segunda rodada no draft e compensação adicional – junto com o fato de Las Vegas ter dito que não quer pagar nada do dinheiro restante. no contrato de Adams.

Os Raiders também têm sido inflexíveis de que não trocarão Adams simplesmente por trocá-lo; eles se contentam em manter o três vezes All-Pro se suas condições não forem satisfeitas.

Os Raiders conversaram e continuarão conversando com o New York Jets, e fontes disseram à ESPN que eles também devem conversar no sábado com o Pittsburgh Steelers, que está em Las Vegas para o jogo de domingo. Outras equipes, como Buffalo Bills e New Orleans Saints, também verificaram a disponibilidade de Adams.

Outro fator que explica por que Adams pode não ser necessariamente movido – e fontes insistiram que isso não deveria ser desconsiderado ou esquecido – é que ele é um grande apoiador do quarterback dos Raiders, Aidan O’Connell, que foi nomeado o novo titular esta semana.

Durante os últimos quatro jogos dos Raiders na temporada passada, O’Connell lançou oito passes para touchdown e nenhuma interceptação. Las Vegas ainda contratou Gardner Minshew na última offseason e o nomeou zagueiro titular, uma jogada que Adams se sentiu confortável.

Mas Adams acredita muito em O’Connell e, em particular, o considera um dos melhores zagueiros com quem já jogou, segundo fontes. Diz-se que jogar com O’Connell é atraente para Adams, que ficará de fora em seu terceiro jogo consecutivo no domingo devido a uma lesão no tendão da coxa.

O técnico dos Raiders, Antonio Pierce, disse na quarta-feira que Adams estava perto de retornar da lesão no tendão da coxa, acrescentando que “ele ainda é um Raider. Quando ele estiver saudável e puder jogar, jogaremos com ele”. Adams jogou pela última vez pelos Raiders em uma derrota em casa na semana 3 para o Carolina Panthers e não fala com repórteres locais desde 25 de setembro.

Paul Gutierrez da ESPN contribuiu para este relatório.