Fontes – Rams abertos à negociação com CB Tre’Davious White

LOS ANGELES – Os Rams e o cornerback Tre’Davious White estão discutindo opções para seu futuro, incluindo uma possível troca, disseram fontes a Jeremy Fowler da ESPN no sábado.

O ex-All-Pro esteve inativo nos últimos dois jogos dos Rams, uma mudança feita depois que Darious Williams retornou de uma lesão no tendão da coxa.

Os Rams estão abertos para manter White, sabendo que as coisas podem mudar ao longo da temporada, ou podem tentar transferi-lo para um time com necessidade de cornerback, disseram fontes a Fowler.

O técnico do Rams, Sean McVay, disse no início do mês que White lidou com a situação como “um profissional em todos os sentidos da palavra”.

Em quatro jogos nesta temporada, White somou 12 tackles e dois passes defendidos.