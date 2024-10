Fontes – Tomoyuki Sugano indo para a MLB após carreira japonesa

O destro Tomoyuki Sugano, o arremessador japonês de maior sucesso de sua geração que passou toda a sua carreira no Nippon Professional Baseball, chegará à Liga Principal de Beisebol como agente livre internacional neste inverno, disseram fontes à ESPN.

Sugano, que completa 35 anos em uma semana, está no meio de uma temporada de renascimento que o viu postar uma ERA de 1,67 em 24 partidas pelo campeão da Liga Central, Yomiuri Giants. Ele é duas vezes vencedor do Prêmio Sawamura – o equivalente ao Cy Young – duas vezes MVP da Liga Central e quatro vezes campeão da ERA, e seu ressurgimento abriu o caminho para ele finalmente chegar à MLB.

Em 2020, o Yomiuri Giants contratou Sugano, e esperava-se que ele assinasse com um time da grande liga. Ele nunca chegou a um acordo antes do prazo de postagem expirar e acabou retornando a Tóquio, onde seu tio, o lendário técnico do Giants, Tatsunori Hara, continuou a liderar o time.

Hara se aposentou antes desta temporada, e Sugano arremessou excepcionalmente para Shinnosuke Abe, o apanhador de longa data dos Giants para quem Sugano jogou durante anos. Nesta temporada, Sugano atingiu uma média de 150 km/h com sua bola rápida de quatro costuras e contou com uma bola de duas costuras. Ele usa um controle deslizante de 82 mph e um cortador de 87 mph cerca de 20% do tempo, e pode enterrar um divisor a 86 mph e fazer um loop em uma bola curva a 77. Sugano, de acordo com DeltaGraphs, tem valores de corrida positivos em todos os seis arremessos nesta temporada.

Essa mistura de seis arremessos confundiu os rebatedores do NPB. Apenas Hiroto Takahashi, o ás de Chunichi de 22 anos que deverá ingressar na MLB no futuro, tem um ERA melhor, de 1,38. O que falta em velocidade a Sugano ele compensa em comando e arremessabilidade. Ao longo de 156⅔ entradas nesta temporada, Sugano caminhou apenas 16 e permitiu apenas seis home runs – em uma liga com uma taxa de home runs que é metade da da MLB – enquanto eliminou 111.

Ao contrário dos jogadores destacados, os agentes livres internacionais não têm restrições à sua contratação. Os jogadores do NPB ganham o direito à agência gratuita internacional após nove temporadas. Sugano passou uma dúzia de anos com os Giants, indo 136-75, incluindo um total de vitórias de 15-3 este ano, o maior da liga, e ele ainda está preparado para jogar pelo Yomiuri na Central Climax Series. Ele liderou a Liga Central na ERA quatro vezes, primeiro como MVP em 2014 e depois três anos consecutivos de 2016 a 2018. Ele também foi MVP em 2020.

Quase todos os melhores pares da geração de Sugano já foram para a MLB, incluindo Shohei Ohtani, Yu Darvish, Yoshinobu Yamamoto, Masahiro Tanaka, Kodai Senga, Kenta Maeda, Yusei Kikuchi e Shota Imanaga. Com 1,80 metro e 210 libras, Sugano permaneceu saudável nesta temporada e mais do que dobrou sua produção de entradas depois de lançar 77⅔ no ano passado.

O mercado de arremessos iniciais neste inverno está se mostrando forte, liderado por Corbin Burnes, o atual vencedor da Liga Nacional Cy Young, Blake Snell, o canhoto Max Fried e o destro Jack Flaherty. Se os Chiba Lotte Mariners decidirem contratar Roki Sasaki, o destro lançador de bolas de fogo de 22 anos, o sorteio por seus serviços atrairá talvez todos os times da MLB, com restrições em seu bônus tornando-o uma pechincha da mesma forma Ohtani estava antes de chegar à agência gratuita.

Kikuchi esteve entre os melhores arremessadores do beisebol no segundo tempo, enquanto Luis Severino, Nick Pivetta e Nathan Eovaldi terão um interesse saudável. Sean Manaea, Nick Martinez e Michael Wacha podem cancelar seus acordos, e Shane Bieber e Walker Buehler são opções atraentes de contrato de travesseiros.