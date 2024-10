Fontes – Tua Tagovailoa vai retomar os treinos, espera jogar a Semana 8

Esperava-se que o quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, voltasse a treinar na próxima semana, com a esperança de poder jogar no próximo domingo contra o Arizona Cardinals, confirmaram fontes à ESPN.

Tagovailoa permaneceu no protocolo de concussão e estava sujeito às disposições de retorno ao jogo da NFL, o que seria um passo crucial para determinar se ele poderia retornar.

Apesar da concussão mais recente, Tagovailoa planejava tentar voltar a jogar futebol, e isso não parecia mais ser uma questão.

Por mais assustadora que tenha sido a última lesão de Tagovailoa, com os braços caindo em uma resposta de esgrima, foi consistente com a forma como ele agiu após cada uma das outras concussões que sofreu.

Tagovailoa foi flagrado visitando neurologistas em Pittsburgh, como fez no passado, e os médicos aparentemente não lhe disseram nada forte o suficiente que o fizesse mudar de ideia sobre querer continuar praticando o esporte que faz parte de sua vida desde sua morte. infância.

Tagovailoa não apenas consultou alguns dos mesmos médicos que visitou após ferimentos anteriores na cabeça, mas também consultou novos, tentando reunir o máximo de informações possível para tomar uma decisão clara sobre seu futuro. Mas, como disse uma fonte à ESPN no início deste mês: “Ele está jogando 100%”.

Tagovailoa também insistiu que se sentia bem. Depois de sofrer uma concussão no jogo da Semana 2 dos Dolphins na noite de quinta-feira contra o Bills, ele ficou livre de sintomas logo em seguida. Em vez de ir ao hospital local, Tagovailoa permaneceu no vestiário dos Dolphins, cumprimentou seus companheiros e demonstrou poucos sinais de ter passado por outro episódio traumático envolvendo seu cérebro.

O Atlético informou pela primeira vez no sábado que Tagovailoa deveria retomar os treinos na próxima semana.

Tagovailoa, 26, tem um histórico de concussões desde que entrou na NFL em 2020. Ele foi diagnosticado com duas concussões durante a temporada de 2022 e sofreu uma terceira pancada na cabeça que levou a NFL a alterar sua política sobre como as concussões são relatadas.

Depois que ele foi diagnosticado com uma concussão em 26 de dezembro de 2022, os Dolphins efetivamente o desligaram pelo resto da temporada; ele progrediu no protocolo da liga assim que a temporada terminou.

Tagovailoa ficará de fora de seu quarto jogo no domingo, quando Miami viajar para Indianápolis para enfrentar os Colts. Mas Tagovailoa poderá sair da reserva por lesão na próxima semana e retornar em 27 de outubro para o jogo em casa do Miami contra os Cardinals.

Miami iniciou dois zagueiros na ausência de Tagovailoa: Skylar Thompson e Tyler Huntley; este último foi contratado pelo time de treino dos Ravens e começou seu primeiro jogo duas semanas depois, após uma lesão de Thompson.

Os Dolphins planejam continuar titular em Huntley até o retorno de Tagovailoa. O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse que o adeus da equipe na Semana 6 permitiu que Huntley “realmente saltasse” para os pontos mais delicados do complexo ataque dos Dolphins.

Embora os Dolphins o monitorem de perto e com cuidado, há uma sensação crescente de que Tagovailoa estará atrás do centro já na próxima semana.

Tagovailoa já participa de reuniões de equipe, ficando à margem em todos os jogos que fica de fora e participando de todas as atividades da equipe, exceto treinos e jogos.

Marcel Louis-Jacques da ESPN contribuiu para este relatório.