Fontes – Warriors, Kuminga não chegará a um novo acordo antes do prazo

O Golden State Warriors e o atacante Jonathan Kuminga não chegarão a um novo acordo antes do prazo final de segunda-feira, às 18h (horário do leste dos EUA), para extensões de contrato de novato, disseram fontes à ESPN.

O representante dos Warriors e de Kuminga, Aaron Turner, do Verus Basketball, esteve em discussões nos últimos meses, mas as negociações nunca ganharam força.

Kuminga acredita em seu talento e capacidade de se tornar uma estrela na liga, e os Warriors viram estatísticas que medem seu crescimento de forma semelhante aos primeiros anos de Kawhi Leonard do Clippers, Pascal Siakam do Indiana e Jaylen Brown do Boston.

Os Warriors, porém, preferem ver o crescimento de Kuminga na próxima temporada. O ajuste entre Kuminga e o técnico Steve Kerr também é algo que os dirigentes do Warriors estão monitorando, disseram fontes.

Apesar de não chegarem a um acordo, os Warriors ainda terão os direitos de Kuminga na agência livre no próximo verão.

“Só porque você não consegue uma extensão não significa que eles não estarão aqui por muito tempo”, disse o gerente geral do Warriors, Mike Dunleavy Jr., antes do campo de treinamento.

“Queremos esses caras aqui”, continuou Dunleavy, enfatizando que o mais importante para Kuminga é ter uma ótima temporada em seu quarto ano na liga.

Kerr disse que manteve contato próximo com Kuminga e Moses Moody durante as negociações. Os Warriors concordaram com uma extensão de três anos no valor de US$ 39 milhões com Moody no domingo.

Kuminga está competindo por uma vaga titular – algo que foi descrito como “importante” para o atacante por fontes da equipe. Kuminga disse à ESPN que não tem preferência entre começar ou sair do banco, mas admitiu que é um pouco mais fácil para ele quando é titular. grupo.

A tarefa de Kuminga durante a pré-temporada tem sido ajustar-se a uma pequena posição de atacante, o que abriria uma maior possibilidade de ele ser titular.

Na última temporada, Kuminga teve média de 16,1 pontos, 4,8 rebotes e 2,2 assistências em 26 minutos por jogo, o melhor da carreira. Ele foi titular em 46 de seus 74 jogos disputados.