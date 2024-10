Foragido de SP é preso em academia em Limoeiro de Anadia

Foragido de SP foi preso em academia em Limoeiro de Anadia. Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) prendeu, na tarde desta segunda-feira (21), um homem com mandado de prisão expedido pelo Estado de São Paulo. Ele foi detido no distrito Pé Leve, em Limoeiro de Anadia, Agreste alagoano.

Segundo a polícia, o foragido foi localizado em uma academia onde trabalhava, na cidade. Ao chegar ao local, os PMs avistaram o indivíduo, que foi prontamente abordado e detido. Não foi informado o motivo do crime que originou o mandado.

A prisão foi realizada em cumprimento ao mandado judicial, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arapiraca, onde foi apresentado e ficará à disposição da Justiça.

A ação foi realizada pela guarnição do GPM de Limoeiro, com o apoio da RP 01, após receber informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o paradeiro do suspeito.