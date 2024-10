Fortuna de Artur Beterbiev: Quanto Artur Beterbiev ganha por luta?

Artur Beterbiev tornou-se uma força temida na divisão dos meio-pesados, e por boas razões. Sua combinação de força absoluta e habilidade técnica o transformou em um nocauteador, com fãs aguardando ansiosamente cada uma de suas lutas. Enquanto Beterbiev se prepara para seu tão aguardado confronto com o campeão da WBA, Dmitry Bivol, os fãs não estão apenas entusiasmados com a luta, mas também curiosos sobre o homem por trás dos socos. Qual é o seu patrimônio líquido e quanto ele ganha com essas lutas de alto risco?

Aos 39 anos, Beterbiev construiu uma sólida reputação, tendo vencido todas as 20 lutas profissionais, cada uma por nocaute. Seu histórico invicto aumentou naturalmente sua comercialização e, com ela, seus ganhos.

Beterbien e Bivol se preparam para luta ‘histórica’ na Arábia Saudita

De acordo com todos os aniversários famosos, O patrimônio líquido de Beterbiev em 2024 é de cerca de US$ 6 milhões. A maior parte dessa riqueza vem de suas bolsas de luta, mas, como qualquer atleta de ponta, ele também ganha dinheiro com acordos de patrocínio. Marcas como Rival se uniram a ele, aumentando suas fontes de renda.

O maior pagamento de Beterbiev até agora veio de seu Luta de 2023 contra Callum Smithonde ganhou incríveis $ 1,6 milhão por uma vitória por nocaute no 7º round. Foi um desempenho impressionante, marcando sua oitava defesa no campeonato mundial.

Uma luta de US$ 10 milhões para consolidar seu legado

Seu segundo maior salário veio quando ele enfrentou Joe Smith Jr.luta em que Beterbiev saiu com US$ 1,5 milhão após garantir mais uma vitória por nocaute no segundo round. Mas a luta que os fãs estão realmente comentando é a que está por vir com Dmitry Bivol, onde ele supostamente ganhará impressionantes US $ 10 milhões – seu maior pagamento até agora.

O estilo de luta de Beterbiev é brutal, e ele foi chamado de “máquina de nocaute”. Mas além do ringue, ele também é um empresário experiente. Sua capacidade de receber salários tão altos fala tanto de seu talento quanto do entusiasmo que ele traz ao esporte.

Com uma potencial aposentadoria iminente após sua luta contra Bivol, Beterbiev poderia abandonar o esporte com US$ 10 milhões extras no bancosolidificando seu legado como um dos maiores meio-pesados ​​de todos os tempos.

Enquanto muitos especulam sobre o seu futuro, uma coisa é certa: a carreira de Beterbiev tem sido espetacular, tanto em termos de seu histórico quanto de sua fortuna crescente.