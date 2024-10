Fortuna de Jennifer Aniston: Quão rica é a atriz e como ela fez fortuna?

Jennifer Aniston é um nome sinônimo de sucesso de Hollywood. Mais conhecida por seu papel icônico como Rachel Green na amada sitcom Amigosela consolidou seu lugar como uma das atrizes mais procuradas da indústria.

A jornada de Jennifer começou em Sherman Oaks, Califórnia, mas ela foi criada nas ruas movimentadas da cidade de Nova York. Ela se mudou para Los Angeles em 1989, onde conseguiu empregos de meio período antes de conseguir seus primeiros papéis na televisão. No entanto, foi sua passagem de uma década Amigosde 1994 a 2004, que a levou ao estrelato.

Como uma das atrizes de TV mais bem pagas de todos os tempos, Aniston e seus colegas de elenco comandou incríveis US $ 1 milhão por episódio durante as duas últimas temporadas do programa. Esse salário incrível foi apenas uma parte de seus ganhos, já que ela arrecadou cerca de US$ 90 milhões de Amigos antes de royalties e acordos de back-end.

Falando em royalties, a renda de Jennifer não parou no final do show. Como parte de uma negociação inteligente de contrato em 2000, ela e seus colegas de elenco garantiram pontos finais no Amigospermitindo-lhes lucrar com a distribuição.

Qual é o patrimônio líquido de Jennifer Aniston?

Este movimento inteligente significa que eles continuam a ganhar entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões anualmentegraças à popularidade duradoura do programa. Mesmo anos após sua conclusão, Amigos gera mais de US$ 1 bilhão anualmente em distribuição e streaming de negócios, mantendo o fluxo de caixa para suas estrelas.

Além da televisão, Aniston construiu uma sólida carreira cinematográfica, arrecadando aproximadamente US$ 75 milhões apenas com filmes entre 1997 e 2011. Seu maior pagamento em filmes veio com US$ 10 milhões por seu papel em Apenas vá em frente. Ao longo dos anos, sua mistura de talento, carisma e conhecimento de negócios a ajudou a construir um patrimônio líquido impressionante de US$ 320 milhões.

Mas não é apenas a atuação que impulsiona sua conta bancária – ela também é uma potência em patrocínios. Com um portfólio de marcas como L’Oreal, Smartwater e Aveeno, ela ganha cerca de US$ 10 milhões por ano apenas com patrocínios.

Quando se trata de seu estilo de vida, Aniston fez alguns investimentos imobiliários notáveis. Ela possui várias propriedades, incluindo uma impressionante mansão em Bel Air comprada por US$ 20,1 milhões e uma taxa HOA mensal de US$ 11.000 em um condomínio em Manhattan que oferece comodidades luxuosas. Em 2022, ela até comprou uma casa de fazenda em Montecito por US$ 15 milhões de ninguém menos que Oprah Winfrey. Resumindo, Jennifer Aniston não é apenas uma atriz talentosa; ela é uma mulher de negócios experiente cuja riqueza continua a crescer aos trancos e barrancos.