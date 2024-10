Fortuna de Lady Gaga: Quanto dinheiro a estrela pop e atriz ganhou?

Senhora Gaganascer Stefani Joanne Angelina Germanottaé uma potência no mundo do entretenimento. Conhecida por sua música inovadora, moda ousada e papéis impressionantes, Gaga se tornou um ícone cultural. Sua ascensão à fama não foi instantânea – ela começou como artista no East Village de Nova York, interessando-se por teatro musical e burlesco. Inspirado por artistas como Bette Midler e Madonna, ela seguiu os passos deles, mas o sucesso não veio da noite para o dia.

No entanto, tudo mudou quando seu single Apenas dance decolou, catapultando-a para os holofotes globais. No final de 2009, Gaga era um nome familiar, com vários singles de sucesso como Poker Face dominando as paradas. Seu estilo único e ética de trabalho incansável valeram a pena – ela conseguiu várias indicações ao Grammy e ganhou dois prêmios em seu primeiro grande ano de sucesso.

A partir daí, a carreira de Gaga explodiu. Músicas como Romance ruim, Alexandree Telefone solidificou seu lugar na história da música pop, enquanto suas aparições públicas teatrais e muitas vezes controversas fizeram dela uma sensação na mídia.

Os ganhos de Gaga são uma prova de seu status como artista de primeira linha. Só em 2012, ela arrecadou mais de US $ 80 milhões por meio de uma combinação de vendas de álbuns, turnês e endossos. Em um ano mais típico, ela ganha cerca de US$ 40 milhões, com suas turnês atraindo constantemente multidões.

Mesmo com contratempos como cancelar os últimos dez shows dela Joanne Turnê Mundial devido a problemas de saúde, ela ainda arrecadou US$ 95 milhões somente com aquela turnê. Em 2022, ela Bola Cromática a turnê pelo estádio arrecadou US$ 112 milhões, solidificando ainda mais seu lugar como uma das artistas femininas de maior bilheteria.

Qual é o patrimônio líquido de Lady Gaga?

Além da música, Gaga deixou sua marca no mundo da atuação. Ela estrelou Nasce uma estrela ao lado Bradley Cooperganhando elogios da crítica e ganhando um Oscar por sua interpretação da música do filmeRaso. Em 2024, Gaga retornará às telonas em Coringa: Folie à Deuxganhando um salário de US$ 12 milhões por seu papel ao lado Joaquim Phoenix.

Mas para Gaga, nem tudo se trata de dinheiro ou fama. “A beleza para mim de ser um artista é que o sonho nunca morrerá“, ela disse uma vez.”Não sou obcecado por coisas materiais e não me importo com dinheiro… trata-se de quanto mais devotado, quão melhor artista posso me tornar.” Lady Gaga tem um patrimônio líquido de US$ 300 milhõesde acordo com Celebrity Net Worth, mas alguns outros meios de comunicação digamos que é de US$ 900 milhões.

Fora do entretenimento, Senhora Gaga é conhecida por sua filantropia e ativismo. Ela fundou o Fundação Born This Waydedicado à saúde mental e aos direitos LGBTQIA+. Durante a pandemia, ela coproduziu o Concerto Together At Home, arrecadando US$ 130 milhões para alívio do COVID-19. Gaga também está envolvida em vários esforços de caridade, desde trabalhar com a Global Citizen até apoiar causas de ajuda humanitária.

Sua vida pessoal é tão colorida quanto sua carreira. O nome artístico de Gaga é uma homenagem à música do Queen Rádio Ga Gae seu estilo é inspirado no glam rock e lendas pop como David Bowie, Madonna e Michael Jackson. Seus relacionamentos românticos também ganharam as manchetes – ela já foi noiva do ator Taylor Kinney e do agente de talentos Christian Carino. Agora, Gaga continua focada em sua carreira e em seus fãs, sempre ultrapassando os limites do que significa ser uma artista.

Seja através de sua música, atuação ou filantropia, a influência de Lady Gaga na cultura popular é inegável. Seu compromisso com seu ofício e com seus fãs é o que a faz se destacar como uma das artistas mais icônicas de sua geração.