Fortuna de Max Holloway: Quanto ele ganha por luta no UFC?

Max Hollowayum dos principais pesos penas do UFC, viu sua renda com lutas crescer significativamente ao longo de sua carreira e está agora ganhando alguns salários impressionantes. No início de sua jornada no UFC, os ganhos de Holloway foram modestos; ele supostamente ganhou um salário base de apenas $ 6.000 em sua luta de estreia. Avançando até hoje, a renda de Holloway disparou. Sua luta com Brian Ortega no UFC 231 marcou um grande prêmio, alcançando o recorde de sua carreira de US$ 1.050.000um valor que inclui seu salário base e bônus adicionais.

Desde então, Holloway tem obtido regularmente números elevados em suas lutas. Sua partida contra Chan Sung Jung, também conhecido como “O Zumbi Coreano” supostamente ganhou ele cerca de US $ 400.000 apenas como salário baseque nem sequer leva em conta os bônus de desempenho ou as ações do pay-per-view que ele possa ter recebido. Com várias lutas anualmente, cada uma com estruturas salariais semelhantes, os ganhos de Holloway chegam a sete dígitos a cada ano.

A estrutura de ganhos no UFC pode variar, com os lutadores normalmente recebendo um salário base por aparecerem, um “bônus de vitória” se saírem vitoriosos, e potencialmente até bônus de desempenho adicionais para ações de destaque, como “Luta da Noite”.

Para Holloway, esses bônus desempenharam um papel importante no aumento de seus ganhos. Ele acumulou seis bônus de Luta da Noite, quatro de Performance da Noite e até um bônus de Nocaute da Noite. Somente esses bônus acrescentaram centenas de milhares de dólares à sua renda de luta.

Como o ex-campeão ganha muito a cada luta

A agenda consistente de lutas de Holloway também ajudou a aumentar sua renda. Conhecido por seu estilo de luta de alta octanagem e resistência impressionante, Holloway detém o recorde dos golpes mais significativos da história do UFC, uma estatística que o ajudou a permanecer requisitado para grandes lutas. Apesar de suas derrotas anteriores para lutadores como Alexander Volkanovski, Holloway continua sendo um dos principais candidatos ao peso penao que significa que ele continua recebendo altos salários do UFC.

Neste momento, Holloway tem um patrimônio líquido de US$ 6 milhões. Além dos ganhos com as lutas, Holloway se beneficia de patrocínios e endossos, aumentando ainda mais sua renda. Ele conseguiu parcerias com marcas como Reebok, Manscaped e Budweisere ele ainda administra seu próprio canal no YouTube, “AbençoadoMMA”, o que traz receitas adicionais.

No geral, a evolução de Holloway de um ganhador modesto para uma estrela do UFC com pagamentos de milhões de dólares é uma prova de sua habilidade e popularidade duradouras. Com uma estimativa de ganhos na carreira em cerca de US$ 6 milhões, ele se estabeleceu firmemente não apenas como um lutador formidável, mas também como um dos atletas mais lucrativos do UFC.