Foto do UFC 308 detalha a mandíbula quebrada de Robert Whittaker e os dentes da finalização de Khamzat Chimaev

Há uma boa razão pela qual Robert Whittaker bateu apenas uma fração de segundo depois que Khamzat Chimaev aplicou uma manivela facial devastadora no final da luta no UFC 308.

Após a transmissão pay-per-view, Daniel Cormier exibiu uma foto horrível que Whittaker lhe enviou mostrando o dano causado pela finalização esmagadora de Chimaev.

“Khamzat Chimaev quebrou o dente”, disse Cormier sobre a foto. “Literalmente deslocou a mandíbula em questão de dois segundos. Foi inacreditável.”

(Aviso: a foto do UFC 308 abaixo é bastante gráfica.)

A finalização de Chimaev é a primeira vez que Whittaker é finalizado no UFC.

Foi um desempenho dominante do início ao fim, já que Chimaev acertou uma queda poucos segundos após o início do round e nunca deu a Whittaker um segundo para respirar. Chimaev foi dominante, mas não impaciente, enquanto continuava a garantir que mantinha o controle sobre Whittaker enquanto fazia o possível para se libertar e se levantar.

Repetidamente, Chimaev continuou puxando-o de volta ao chão enquanto tentava avançar em sua posição.

Quando finalmente conseguiu controlar totalmente as costas de Whittaker, Chimaev rapidamente passou os braços em volta do rosto do ex-campeão para finalizar a finalização. Chimaev apertou ainda mais e Whittaker bateu imediatamente.

Whittaker aparentemente disse a Chimaev na jaula que ele sofreu uma luxação da mandíbula, mas só depois de chegar aos bastidores é que o dano total foi revelado. Obviamente, Whittaker será encaminhado para uma cirurgia oral graças à feia finalização aplicada por Chimaev.

A vitória levou Chiamev a 14-0 na carreira e 8-0 no UFC, dando mais um passo em direção a uma potencial luta pelo título na divisão dos médios.