Fotos de Diddy removidas do Mel’s Drive-In Hollywood

Diddy está perdendo mais uma honra… suas fotos foram retiradas de uma lanchonete famosa em Hollywood que exibe com orgulho fotos de celebridades comendo no restaurante.

O fundador da Bad Boy Records tinha duas fotos no Mel’s Drive-In Hollywood… até recentemente… e agora ele foi completamente eliminado do lugar.

Um gerente do Mel’s disse ao TMZ… uma foto de Diddy exibida em um estande foi removida hoje… e algumas semanas atrás, uma foto diferente dele foi removida da frente do restaurante.

Com isso, Diddy não está mais entre as celebridades com fotos no Mel’s, onde o empresário conta ao TMZ … “Vemos tudo que está acontecendo no noticiário com Diddy e não está tudo bem”.