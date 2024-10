Francis Ngannou derruba Renan Ferreira com nocaute violento no ground and libra no primeiro round

Francis Ngannou está de volta em grande estilo.

O ex-campeão peso pesado do UFC voltou ao MMA pela primeira vez em mais de dois anos e precisou de menos de quatro minutos para despachar Renan Ferreira de forma devastadora e encerrar o PFL: Batalha dos Gigantes.

Embora seja tão conhecido por sua força de finalização de luta em pé, Ngannou na verdade desferiu uma única queda para iniciar a luta e nunca mais deixou Ferreira recuar. Assim que Ferreira ficou preso em uma posição ruim na tela, Ngannou lançou um ground and pound verdadeiramente cruel que começou a atingir o campeão dos pesos pesados ​​do PFL.

A cada soco, a defesa de Ferreira desmoronava e Ngannou não diminuía o ritmo até a luta ser interrompida. O árbitro Dan Miragliotta misericordiosamente interveio para resgatar Ferreira aos 3:32 do primeiro round, quando Ngannou garantiu sua primeira vitória sob a bandeira do PFL.

Após a vitória, Ngannou ficou emocionado ao dedicar a atuação ao filho Kobe, que faleceu no início deste ano com apenas 15 meses de idade.

“Não consigo pensar em nada além do meu filho Kobe”, disse Ngannou. “Eu só levo essa luta por ele. Espero que eles se lembrem do nome dele porque sem Kobe eu não estaria aqui esta noite.

“Tem sido difícil. Não só o campo de treinamento foi difícil, mas os últimos dois dias foram difíceis, cheios de emoção. Eu não poderia fazer nada sem pensar nisso. É difícil. Isto é para Kobe.”

A turbulência emocional aparentemente levou Ngannou a uma de suas vitórias mais dominantes, ao mostrar toda a sua gama de armas para vencer Ferreira no sábado.

Um pesado couro jogado para iniciar a luta levou à queda de Ngannou ao colocar o gigante brasileiro na tela. Enquanto Ngannou tentava causar dano por cima, Ferreira conseguiu lançar uma tentativa de estrangulamento triangular por baixo.

Ngannou resistiu à finalização antes de se libertar enquanto Ferreira tentava desesperadamente se libertar, mas logo estava recebendo socos do terrível peso pesado que estava em cima dele. Com Ferreira basicamente apenas encobrindo e sem oferecer muita resistência, Ngannou começou a descarregar tiros sucessivos.

Ferreira parecia gravemente atordoado antes de cair de bruços enquanto Ngannou continuava atirando bombas até que o árbitro finalmente interrompeu o ataque. Após a vitória, Ngannou permaneceu na tela por vários momentos enquanto abraçava seus treinadores e deixava a onda de emoção finalmente tomar conta dele.

A vitória leva Ngannou para 1 a 0 no PFL depois que a promoção fez um grande investimento nele como agente livre após o fim de sua carreira no UFC. Quanto ao que vem a seguir, Ngannou ainda não estava pronto para especular se vai continuar no MMA ou talvez voltar ao boxe porque a única coisa que ele pensava era homenagear o filho com essa vitória.

“Eu sabia que não perdi um passo”, disse Ngannou sobre o seu regresso. “Eu não estava preocupado com isso. Eu sabia que tudo ainda estava lá. Era apenas uma questão de eu ser capaz de controlar minhas emoções. Chegamos, finalmente conseguimos o resultado

“Acho que meu próximo passo nos esportes de combate depende de mim, de como me sinto. Sempre achei que ainda tinha muito a dar nos esportes de combate. Espero continuar pensando assim.”