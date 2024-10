Francis Ngannou responde ao ‘valentão’ Dana White, diz que ganhou ‘o dobro do dinheiro’ que ganharia no UFC

Francis Ngannou riu do que o ex-chefe Dana White tinha a dizer sobre ele.

O ex-campeão peso pesado do UFC – que optou por deixar a promoção e desocupar o título em 2023 – e atual estrela do PFL foi um grande assunto de conversa durante a briga pós-luta de White após o evento Power Slap de quinta-feira. White foi questionado sobre a rápida vitória por nocaute de Ngannou sobre Renan Ferreira no PFL Battle of the Giants, e isso levou White a criticar o fundador do PFL, Donn Davis, e dizer que queria cortar Ngannou anos antes.

“The Predator” reagiu a White no Sirius XM Fight Nation.

“Acho que Dana está tentando inventar coisas para comprar boa fé na posição que perdeu”, disse Ngannou. “Dana perdeu nesta situação… e ele não aguenta. Mano, ganhei tudo: fui embora. Estamos separados há quase dois anos e o cara ainda está por aí, não consegue viver sem isso, e me perseguindo. Independentemente do que aconteceu, não sou sobre ele.

“Eu fui lá, briguei, briguei bem pela memória do meu filho, mas o cara não aguenta… não sei qual é o problema dele. Ele pode inventar tudo como quiser, isso é problema dele. Ele precisa fazer as pazes consigo mesmo. …

“Você poderia simplesmente ter dito: ‘Não conseguimos chegar a um acordo, ou não conseguimos chegar a um acordo, boa sorte para ele. É isso, bom para ele’, e continuamos nossas vidas”, continuou Ngannou. “Qual é o problema aqui? Mas acho que o problema é que ele não consegue lidar com essa perda. Tenho certeza que ele está orando pela minha queda, mas continuo fazendo o meu trabalho e me levantando assim que saí do UFC. Em qualquer sentido, sou mais do que era.”

“A liberdade não é de graça, mas lembre-se que os benefícios sempre superam o preço. Não deixe o agressor dissuadi-lo”, disse Ngannou, respondendo nas redes sociais.

“Desvie a atenção para o assunto real manipulando a narrativa”, escreveu Ngannou num tweet de acompanhamento.

White afirmou que Ngannou deixou o UFC para ganhar mais dinheiro lutando contra concorrentes menores, e que saiu porque não queria arriscar lutar contra Jon Jones.

“Francisco tem tudo a ver com dinheiro”, disse White. “Francis saiu porque sabia que se lutasse com Jon Jones e não vencesse, isso prejudicaria suas chances de ganhar o dinheiro que queria. Mas, realisticamente, o seu negócio era maior aqui. O negócio dele seria maior aqui se ele continuasse no UFC. … Eles podem negar o quanto quiserem, por que diabos eu mentiria? Por que eu me importo? Não importa para mim de uma forma ou de outra.

“Eu ia cortar o Francis quando ele perdeu duas seguidas. Eu ia cortá-lo. Alguém por aqui me implorou para não fazer isso. Então isso não teria importância para mim, de uma forma ou de outra. Há uma história muito mais profunda nisso tudo, e ele teria ganhado mais dinheiro se continuasse no UFC.”

Ngannou, como esperado, discorda completamente, pois entrou no free agency depois de conquistar o título dos pesos pesados ​​do UFC com um nocaute brutal sobre Stipe Miocic no UFC 260 em março de 2021, e depois uma defesa de título bem-sucedida contra Ciryl Gane no UFC 270, 10 meses depois.

“De que dinheiro ele está falando? O dinheiro que ele me deve?”, disse Ngannou. “Lembre-se, tudo isso terminou com [them] dizendo: ‘Oh, nós pagaremos a você o dinheiro que lhe devemos pelo Stipe [Miocic] e Ciryl Gane lutam’, tudo isso. Eles nunca me pagaram de volta.

“Agora ganhei mais dinheiro do que nunca no UFC – eu diria o dobro do dinheiro que poderia ter ganhado em toda a minha carreira no UFC se tivesse continuado no UFC. … Mas de qualquer forma, se eu tivesse ganhado menos, se não estivesse ganhando o suficiente que poderia ter ganhado no UFC, o problema é meu. Por que ele está tão chateado por eu não ganhar tanto dinheiro? Tipo, vamos lá, cara, viva sua vida.