Francis Ngannou revela ‘propósito’, por que avançou com a estreia no PFL após a trágica perda do filho

Francis Ngannou estava pronto para abandonar as lutas após a trágica perda de seu filho Kobe, de 15 meses, mas então o ex-campeão peso pesado do UFC percebeu que a tragédia poderia levar a um significado mais profundo.

Ngannou faz sua estreia promocional neste sábado na luta principal do card pay-per-view Battle of the Giants do PFL contra o perigoso nocauteador Renan Ferreira. “The Predator” sofreu uma derrota dolorosa em abril, após uma sequência de duas lutas no ringue de boxe. Depois de admitir que pensou em pendurar as luvas – o que seria completamente compreensível – Ngannou quer que a perda sirva a um propósito maior.

“[My purpose is] para tornar esta luta significativa”, disse Ngannou ao MMA Fighting. “Essa luta provavelmente não aconteceria. Provavelmente eu não lutaria este ano, ou nunca. Mas quero dar um propósito às coisas que acontecem. Dê um propósito a isso.

“Em vez de usar isso como desculpa para desistir, talvez use como propósito para continuar, dar mais sentido, dar mais razão, tornar as coisas mais significativas, mais impactantes. Estou dizendo isso sobre a perda do meu filho. Depois disso, eu realmente considerei largar tudo, e uma das únicas razões pelas quais não fiz isso foi porque, pensando bem, ele teria pensado que era ele quem estava me levando para sair, me fazendo desistir, o que não é um problema. responsabilidade que, penso eu, cabe a ele carregar. Essa é minha responsabilidade.”

Ngannou compete na jaula de MMA pela primeira vez em quase três anos. Em sua mais recente aparição no MMA, Ngannou defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Ciryl Gane no UFC 270, em janeiro de 2022. O jogador de 38 anos seguiu em frente e tomou a decisão de deixar o UFC e assinar com o PFL, antes de conseguir dois grandes oportunidades no ringue de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua. Depois de perder ambos, Ngannou está pronto para sua primeira caminhada até o PFL Smart Cage para lutar pelo título dos pesos pesados ​​do PFL Superfight.

Com o coração pesado e uma nova motivação, Ngannou planeja deixar Kobe orgulhoso, não importa como as fichas caiam no sábado na Arábia Saudita.

“A única coisa que posso fazer é dar um propósito à sua existência, ou a esta perda”, disse Ngannou. “Sabe, faça sentido, tentando escrever o nome dele de uma maneira melhor para que ele seja lembrado.”