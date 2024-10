Francis Ngannou: Vencer o Renan Ferreira foi ‘uma forma de eu descobrir se ainda posso lutar, se ainda tenho’

Francis Ngannou venceu muitas lutas. A batalha mais difícil que ele enfrentará pelo resto de sua vida é aquela à qual ele só consegue sobreviver, mas não consegue vencer.

Fazendo sua estreia no PFL apenas seis meses depois que o filho de 15 meses de Ngannou, Kobe, morreu tragicamente, o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC não tinha certeza sobre seu futuro na noite de sábado. Apesar de todas as conquistas que acumulou ao longo dos anos, Ngannou simplesmente não era a mesma pessoa depois de perder seu filho, e ele não pôde deixar de questionar se talvez sua carreira de lutador tivesse acabado.

“Foi o meu maior desafio, já que não era a pessoa que costumava ser”, disse Ngannou após a vitória sobre Renan Ferreira no sábado. “Entrar nessa luta, essa luta também foi uma forma de eu descobrir se ainda posso lutar. Se eu ainda tiver. Algo assim.

“Se eu conseguir lidar com isso, com a pressão, com a semana da luta, com a mídia e tudo mais. Nós passamos [it].”

Todas as perguntas de Ngannou foram respondidas quando ele entrou na jaula e teve um desempenho vintage depois de derrubar Ferreira no início do round inicial e, em seguida, finalizar com violência no ground and pound. Ele levou menos de quatro minutos para despachar o principal peso pesado do PFL e conseguir sua primeira vitória desde que derrotou Ciryl Gane em 2022.

Ngannou ficou compreensivelmente emocionado após o término da luta, enquanto lutava contra as lágrimas enquanto dedicava a vitória ao filho.

Embora tenha sido um desempenho fisicamente dominante, Ngannou sentiu que os obstáculos mais difíceis que teve de superar antes de sábado se resumiam à guerra mental que acontecia dentro de sua própria cabeça.

“Foi muito difícil”, disse Ngannou. “Foi difícil em qualquer momento do começo ao fim, mas acho que é uma daquelas coisas, você se pergunta se algum dia vai acabar? Você acha que pode nunca acabar. Você também pode aprender a lidar com isso, a conviver com isso. Porque, em certos casos, eu teria demorado para lamentar, mas quanto tempo isso demoraria?

“Não acho que haja tempo suficiente para fazer isso. Não acho que uma vida inteira seria suficiente para sofrer. É apenas uma questão de continuar? É uma nova maneira de viver que preciso aprender.”

Suportar e sobreviver nos últimos seis meses forçou Ngannou a mostrar o tipo de força que ele achava que não era possível. Ngannou diz que nada poderia prepará-lo para o que passou, mas ele finalmente encontrou uma maneira de sair da escuridão para a luz.

“Eles têm me dito que sou durão a ponto de acreditar que sou durão”, disse Ngannou. “Então descobri recentemente que não era durão. Eu não fui tão durão.

“Já vi pessoas passando por isso e, por compaixão, tenho tentado entender como deve ser a sensação, mas você nunca chega perto de como é exatamente.”