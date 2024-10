Frankie Valli responde às preocupações de que é forçado a atuar aos 90 anos

Frankie Valli provocou uma onda pública de preocupação depois de parecer desorientado e frágil durante um show recente – mas ele está aplaudindo de volta, insistindo que ninguém torce seu braço para se apresentar, e ele está no palco por escolha própria.

O ícone de 90 anos está claramente farto das conversas online, enfrentando até acusações de abuso de idosos contra sua equipe. Mas ele está esclarecendo as coisas – é tudo ele, e ele se sente abençoado por ainda estar no jogo e fazer o que ama na sua idade.

Ele disse Pessoas as acusações o fazem rir… reiterando em seus próprios termos: “Ninguém jamais me obrigou a fazer algo que eu não quisesse.”

Frankie tem tudo a ver com a magia do Four Seasons… dizendo que enquanto os fãs continuarem aparecendo, ele estará nisso por um longo tempo, prometendo ser “como aquele coelho na TV, apenas continua indo e indo e indo. Perseguindo a música. “