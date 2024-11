Freddie Freeman dos Dodgers (4 HRs, 12 RBIs) nomeado MVP da World Series

NOVA IORQUE – Freddie Freeman definiu o rumo da corrida dos Los Angeles Dodgers ao campeonato com um home run histórico – e continuou avançando para se tornar MVP da World Series.

Freeman foi homenageado em cada um dos primeiros quatro jogos da Série, depois fez duas corridas com uma única embreagem durante a vitória decisiva dos Dodgers por 7-6 no Jogo 5 na noite de quarta-feira.

“Parece que atingimos todos os obstáculos possíveis ao longo deste ano”, disse Freeman. “E superar o que fizemos como um grupo de rapazes é especial. É isso que começamos a fazer em todos os treinos de primavera: ganhar um campeonato. Acho que é a coisa mais difícil de fazer no esporte porque você nunca sabe o que está acontecendo. vai acontecer.”

Embora Freeman tivesse uma seqüência recorde de seis jogos consecutivos na World Series com um home run, ele por pouco não conseguiu ampliar a marca para sete – Aaron Judge conseguiu um remate de Freeman no início do jogo em cima da cerca.

Os números de Freeman na World Series foram certamente dignos de MVP – 0,300, 4 home run e 12 RBIs – mas foi o dramático home run de Freeman no Jogo 1 que deu o tom para a vitória de LA.

Com duas eliminações na 10ª entrada e os Dodgers perdendo por 3-2, Freeman puxou uma bola rápida de Nestor Cortes para os assentos do campo direito no Dodger Stadium para o primeiro Grand Slam de final de jogo na história da World Series.

Isso foi dramático o suficiente, mas a explosão ecoou quase precisamente o home run de Kirk Gibson dos Dodgers no jogo 1 do Fall Classic de 1988. As semelhanças eram assustadoras: o home run não apenas foi um vencedor inesperado, mas, como Gibson, Freeman ficou prejudicado ao acertá-lo. Freeman lidou com uma entorse de tornozelo durante a pós-temporada dos Dodgers, uma doença que exigia tratamento quase constante.

“Ele é mais durão do que eu, isso é certo”, disse Frederick Freeman, pai de Freddie, após o jogo. “Não conheço nenhuma outra pessoa que poderia ter feito isso.”

Enquanto o lendário home run de Gibson foi sua única rebatida na Série, Freeman continuou esmagando. Ele acertou um home run solo no Jogo 2 e um home run de duas corridas no primeiro turno do Jogo 3. Ele marcou novamente no primeiro turno do Jogo 4, outro arremesso de duas corridas, quebrando um recorde de home runs em jogos consecutivos da World Series mantidos por George Springer de Houston.

A sequência de homers começou quando Freeman ganhou seu primeiro anel na World Series em 2021 com o Atlanta Braves. Em sua carreira na World Series, Freeman atingiu 0,310 em 11 jogos com seis home run e 17 RBIs, o maior número de RBIs de qualquer jogador em suas duas primeiras aparições na World Series.

“Você realmente não pensa sobre [the hot streak] quando você está lá em cima”, disse Freeman. “As coisas parecem estar desacelerando. Isso é o que você está apenas tentando fazer. E acho que obviamente a experiência definitivamente ajuda nesta situação.”

Freeman, que assinou com os Dodgers antes da temporada de 2022, após 12 temporadas no Atlanta, continuou a se destacar, mesmo no clube repleto de estrelas de Los Angeles. Isso é especialmente verdade para seu empresário, Dave Roberts.

“Se eu tivesse um jogador”, disse Roberts, considerando suas palavras seguintes. “Eu já disse isso antes, se você – de forma geral, ele é meu jogador favorito, no que diz respeito ao que ele faz pela cultura, pela organização, pelo time.”

Freeman tem uma sequência ativa de sete jogos consecutivos da World Series com um RBI, empatado pelo terceiro maior trecho da história. Ele também obteve pelo menos uma rebatida em cada um de seus 11 jogos na World Series.

Freeman, o MVP da Liga Nacional em 2020, torna-se o 12º jogador a vencer uma temporada regular e um MVP da World Series. Dez dos 11 anteriores estão no Hall da Fama.

“Para superar essas situações, é com isso que você sonha quando criança, fazer isso na World Series”, disse Freeman. “É difícil falar sobre isso agora, mas talvez em alguns dias, quando eu deixar as coisas se acalmarem, eu tenha respostas melhores para você. No momento, estou simplesmente em êxtase.”