Freddie Freeman, dos Dodgers, acerta walk-off slam para surpreender os Yankees no jogo 1 da World Series

LOS ANGELES – Freddie Freeman ergueu seu bastão para o céu e observou-o voar.

O homem de primeira base manco do Los Angeles Dodgers, que passou o mês inteiro jogando devido a uma torção grave no tornozelo direito, apareceu com as bases carregadas, seu time perdendo por uma corrida com duas eliminações no final do 10º, e fez uma caminhada. fora do Grand Slam, eletrificando um Dodger Stadium lotado e enviando seu time a uma improvável vitória por 6-3 sobre o New York Yankees no Jogo 1 da World Series na noite de sexta-feira.

Foi o terceiro home run da World Series na história da franquia, junto com Max Muncy (Jogo 3 em 2018) e Kirk Gibson (Jogo 1 em 1988).

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os Yankees assumiram a liderança no intervalo anterior, quando Jazz Chisholm Jr., 5 de 34 em seus primeiros nove jogos da pós-temporada, acertou uma única saída para o lado direito de Blake Treinen, depois roubou a segunda base e facilmente roubou o terceiro lugar e deu a volta para marcar no chão.

Mas os Dodgers ameaçaram mais uma vez na metade inferior, colocando os corredores em primeiro e segundo, com um eliminado e Shohei Ohtani rebatendo. Os Yankees convocaram o canhoto Nestor Cortes, que não arremessava desde 18 de setembro devido a uma distensão nos flexores, para sair do bullpen para enfrentá-lo.

Ohtani lançou o primeiro arremesso para o território de falta do campo esquerdo, provocando uma recepção espetacular de Alex Verdugo. Ambos os corredores subiram uma base porque Verdugo caiu por cima da cerca, permitindo que ambos os corredores subissem 90 pés. Os Yankees então optaram por caminhar intencionalmente com Mookie Betts, carregando as bases e armando o confronto canhoto-esquerdo com Freeman.

Não funcionou. O primeiro arremesso de Cortes foi uma bola rápida de 150 km/h no canto interno. Freeman virou-se e mandou-o 423 pés para o campo certo – sem dúvida que deu aos Dodgers uma vitória emocionante.

Os Yankees e Dodgers – duas das franquias mais históricas da Liga Principal de Beisebol, residentes em seus dois maiores mercados e representando os dois times com os melhores registros em cada liga nesta temporada – se enfrentam na World Series pela 12ª vez, empatados com o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics para o confronto final mais comum em todos os principais esportes. Como se o confronto não pudesse ser mais importante, ele também contará com Aaron Judge e Ohtani, as duas estrelas transcendentes que serão nomeadas MVP cada uma.

Mas outra estrela brilhou no Jogo 1.