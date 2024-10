Funkmaster Flex chama Shyne de ‘Stone Cold Liar’ por causa das alegações de Diddy de ‘bode expiatório’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tímido distanciou-se completamente de seu Diddy passado depois que o magnata do Bad Boy foi preso no mês passado… e foi tudo um grande ato falso, de acordo com Funkmaster Flex!!!

O veterano da rádio Hot 97 admitiu recentemente que está pensando nas alegações de Shyne de que ele foi o bode expiatório no infame tiroteio em uma boate de 1999 que o mandou para a prisão por 8 anos, antes de ser deportado para Belize.



Shyne está atualmente promovendo seu próximo documentário “The Honorable Shyne”… mas Funk Flex diz que está no limite e o arrasou nas brasas nas ondas de rádio!!!

Funk Flex começou seu mais novo desabafo alegando ter amor por Shyne, mas logo incendiou sua casa usando bastante éter… “Não sei do que as pessoas estão falando, Shyne era das ruas, ele era um punk.”

“Então, com toda aquela conversa de rua, você nunca vem na minha direção com isso, Puff teve que impedir que as pessoas te espancassem até a morte !!!”

De acordo com a experiência de Flex, Shyne sacou sua arma na boate porque estava com muito medo de enfrentar o homem que o abordava e a Diddy depois que o rapper de “That’s Gangsta” abriu sua empresa para assinar com a Bad Boy Records.

Flex diz que Shyne assinou com Diddy e imediatamente foi forçado a comer um prato de sanduíches de junta, cortesia de Grandeé amigo Damion “D-Roc” Mordomo por entrar no redil com o nariz erguido.

Shyne entrou em cena em 2000, reivindicando o Brooklyn com um sotaque vocal semelhante ao de Biggie, cuja morte ainda permanecia na comunidade hip hop.

Recursos de “O Honorável Shyne” Kevin Liles e outros executivos alegando que Shyne era o rapper agente livre mais quente da época, mas Flex se lembra das coisas de maneira diferente… ele queria cuspir na cara de Shyne!!!

Ele diz que Diddy IMPLOROU para ele tocar os discos de Shyne no início e todos no documento sentiram o mesmo!!!