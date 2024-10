Gabriel entrega enquanto Oregon sobrevive ao estado de Ohio em final selvagem

EUGENE, Oregon – Depois de liderar o Oregon na corrida verde, Dillon Gabriel sentou-se no banco dos Ducks com o fone de ouvido, mal conseguindo olhar para cima com os segundos finais passando e o estado de Ohio dirigindo.

Poucos minutos depois, o quarterback do Oregon saiu do vestiário vitorioso dançando, acompanhando tudo com os torcedores que invadiram o campo. Ele terminou a noite cantando durante sua coletiva de imprensa pós-jogo.

Em seu primeiro grande jogo desde a transferência para o Oregon durante a entressafra, Gabriel cumpriu o papel, já que seus Ducks, terceiro colocado, prevaleceram na emocionante vitória de sábado por 32-31 sobre os Buckeyes, segundo colocado.

“Todos nós sabíamos que estávamos tendo uma briga, dois pesos pesados ​​lutando”, disse Gabriel. “É disso que se trata o futebol universitário.”

Poucos jogadores ativos sabem mais sobre futebol universitário do que Gabriel, que iniciou sua 55ª carreira no sábado. Gabriel, que já jogou pela UCF e Oklahoma, abriu a temporada como o favorito nas apostas de Heisman. Depois de um início lento, ele reinseriu enfaticamente seu nome na conversa de Heisman com um desempenho brilhante em um confronto do Big Ten contra os Buckeyes.

Gabriel completou 23 de 34 passes para 341 jardas e dois touchdowns. Ele também marcou o touchdown final do jogo, correndo para 27 jardas em uma bela transferência falsa que enganou a defesa do estado de Ohio no quarto período.

Com essa pontuação, Gabriel se tornou o primeiro jogador da FBS a passar para 125 touchdowns e correr para mais 30 em sua carreira.

“Cada vez que olhei nos olhos dele esta noite, vi um cara que estava composto e pronto para o próximo momento”, disse o técnico do Oregon, Dan Lanning. “Ele jogou muito, muito bem esta noite e teve alguns momentos realmente importantes.”

O maior momento veio na corrida final do Oregon. Os Ducks perdiam por 31-29 faltando seis minutos para o fim. Mas Gabriel completou todos os cinco passes para 41 jardas. A unidade finalmente parou na linha de 1 jarda do estado de Ohio. Mas Atticus Sappington acertou um field goal de 19 jardas para dar aos Ducks a liderança com 1:47 para o fim.

Ohio State teve sua chance de vencer o jogo, levando a bola para o Oregon 28. Mas o recebedor calouro Jeremiah Smith foi sinalizado por interferência de passe ofensiva, o que empurrou os Buckeyes para fora do alcance do field goal. Na jogada final, o quarterback do estado de Ohio, Will Howard, subiu no meio do campo e deslizou em vez de chutar para a end zone, quando o tempo expirou e estudantes e fãs do Oregon começaram a entrar em campo.

“[Gabriel] mostrou resistência”, disse o recebedor do Oregon, Tez Johnson, que conseguiu um touchdown de 48 jardas de Gabriel no terceiro para 9 no final do segundo quarto, dando aos Ducks uma vantagem de 22-21 no intervalo. “Ele foi lá contra um dois primeiros oponentes e vencê-los. Isso mostra muita coisa aí. … A postura que ele teve durante todo o jogo foi inacreditável.”

A última vez que um confronto entre os três primeiros da AP foi decidido por um ponto foi em 1991, quando o segundo colocado Miami derrotou o nº 1 do estado da Flórida por 17 a 16, de acordo com a ESPN Research. Os Furacões venceram o campeonato nacional daquela temporada.

A vitória do Oregon sobre o Ohio State colocou os Ducks (6-0) na pole position no título do Big Ten e nas corridas dos playoffs. Os Ducks são um dos três times Big Ten que permanecem invictos, juntando-se a Penn State e Indiana. Eles também não enfrentam na temporada regular.

Gabriel observou que o Oregon ainda tem muita temporada pela frente e um longo caminho a percorrer para atingir seus objetivos. Mas quando questionado sobre sua jornada de Orlando, Flórida, para Norman, Oklahoma, para Eugene, e se essa vitória foi a mais gratificante até então, ele começou a cantar as palavras “costa a costa” antes de parar para esperar pelo resto da pergunta.

“Aprendi muito em cada parada e, mais importante, quem sou como pessoa”, disse ele. “Neste ponto da minha carreira, simplesmente aprecio onde estou no presente. … Adorei cada pedacinho disso.”

Quando Gabriel voltou do vestiário para a multidão de torcedores que o esperavam no campo do lado de fora do túnel, ele abriu os braços, aproveitando o momento. Ele pegou um chapéu Oregon enorme de um leque e colocou-o na cabeça.

Gabriel então se virou e abraçou os treinadores e companheiros antes de voltar para o vestiário, onde a comemoração continuou.

“Quando você vence um grande adversário, você aproveita esse momento”, disse Gabriel. “Vencer é divertido. Há muita alegria em vencer… Mas sabemos que é apenas um passo na direção certa. Amanhã, temos que acordar e ir atrás disso.”