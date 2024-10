Gaeco e SSP desarticulam organização criminosa em Maceió; 20 mandados foram cumpridos

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/AL) coordenaram, na manhã desta quinta-feira (10), uma operação integrada com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo. A ‘Terra Roxa’ cumpriu 11 mandados de prisão e nove de busca e apreensão nos bairros da Pescaria e Ipioca, em Maceió.

As investigações foram realizadas através de um serviço conjunto entre o Gaeco, por meio da promotora de Justiça Martha Bueno – que também é titular da 65ª Promotoria de Justiça de capital (de combate ao tráfico de entorpecentes), e a SSP/AL, em parceria com o 2ª Companhia Independente de Polícia Militar. Já os mandados judiciais foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

O trabalho investigativo teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa (Orcrim) que atua no tráfico de drogas na capital alagoana, cujo comércio ilegal ocorria de forma mais intensa nos bairros da Pescaria e Ipioca.

Durante os trabalhos, oito pessoas foram presas, oito em Pescaria e uma em Ipioca. Uma delas é um adolescente que foi apreendido porque estava em posse de uma arma. Duas armas, uma pistola .765 e outra .360 foram recolhidas.

Terra Roxa

A operação Terra Roxa ganhou este título em razão do nome Ipioca. Na língua Tupi-Guarani, ele significa “Terra Roxa”. Os bairros da Pescaria e Ipioca representam as principais áreas de atuação da Orcrim na comercialização de entorpecentes.

Efetivo participante

Para dar cumprimento aos mandados judiciais requeridos pelo Gaeco e expedidos pelo Judiciário, a Polícia Militar empregou policiais dos 2ª Companhia, da Companhia de Policiamento de Choque, do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Batalhão de Polícia Rodoviário.