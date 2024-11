Garanhão de Megan Thee admite ter mentido para Gayle King e fez sexo com Tory Lanez

Garanhão Megan Thee está admitindo que ela mentiu para Rei Gayle sobre o relacionamento dela com Tory Lanez … dizendo que ela estava mentindo quando disse a Gayle que eles nunca transaram.

A rapper “Savage” deixa claro em seu novo documentário Amazon Prime “Megan Thee Stallion: In Her Words”, dizendo que ficou com Tory uma ou duas vezes quando estava bêbada.