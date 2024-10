Garanhão de Megan Thee mostra corpo em novas fotos

Os seguidores da rapper deixaram seus feeds do IG fervendo no domingo com sua última noite fora, onde ela lançou uma coleção incrível de fotos que pareciam absolutamente incríveis.

Megan estava arrasando com uma camisa preta mal abotoada, dando apenas o suficiente para manter as coisas no lugar, enquanto exibia seu abdômen tonificado. Ela finalizou com uma calça recortada da marca “M” que mostrou que ela tem tudo a ver com uma vida em forma!