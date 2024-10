Garcelle Beauvais incentiva homens negros a votarem em eleições “arriscadas”

Reproduzir conteúdo de vídeo



Garcelle Beauvais está incentivando as pessoas a sair e votar nas próximas eleições presidenciais… com a estrela de “Real Housewives of Beverly Hills” destacando os homens negros em particular.

Conversamos com a atriz do lado de fora do Craig’s na noite de quinta-feira, onde GB só tinha uma coisa em mente… reunir eleitores para Kamala Harris antes de 5 de novembro.

Como disse Garcelle… esta eleição é “arriscada”, pois atualmente está muito acirrada entre o vice-presidente Harris e o ex-presidente Donald Trump.

A personalidade da Bravo encorajou todos a irem às cabines de votação em novembro, mas ela convocou especificamente os homens negros para aparecerem e apoiarem Harris… observando que o vice-presidente está tendo “dificuldade” em ressoar com esse grupo demográfico.

Garcelle não é a primeira celebridade a falar em apoio à chapa Harris-Walz. Seu apoio vocal vem com outras estrelas de Hollywood que apoiam a candidatura de Harris ao Salão Oval… incluindo Taylor Swift, Beyoncé, João Lenda, Garanhão Megan Thee, Katy Perry, Kesha, Jamie Lee Curtis, cartão b, Billie Eilish dar Michelle Obamaentre outros.



É claro que nem todo mundo em Tinseltown aderiu ao movimento Harris-Walz… com o cantor Chappel Roan admitindo a contragosto que ela é votando no vice-presidentecitando a forma como a atual administração lidou com a guerra Israel-Hamas como uma razão para a sua hesitação.



Travis Barkerfilha Alabama enfrentou reação depois que ela revelou que está se abstendo de votar por falta de conhecimento sobre política.

Então há Hulk Hogan, Garoto Rock, Rosa âmbar, Zachary Levi, Elon Muskdar Dennis Quaidtodos os quais manifestaram o seu apoio a Trump.