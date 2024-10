Garrett Wilson, estrela dos Jets, atrai interesse comercial, dizem fontes

Após a aquisição de Davante Adams pelo New York Jets esta semana, um seleto grupo de times da NFL questionou se os Jets estariam dispostos a negociar o também astro wide receiver Garrett Wilson, disseram fontes da liga à ESPN no sábado.

Os Jets ouviram falar de outras equipes, mas não planejam trocar Wilson, segundo fontes.

É compreensível que as equipes procurassem os Jets, que agregaram talentos na posição de wide receiver em Adams. Essas equipes também sabem que Wilson eventualmente estará na fila para conseguir o tipo de contrato lucrativo que outros wide receivers assinaram nos últimos meses, à medida que o mercado nessa posição explodiu.

As equipes estão dispostas a tentar adquirir Wilson com o entendimento de que também estariam dispostas a pagar a seleção anterior do primeiro turno assim que ele se qualificar para um novo contrato. Mas isso parece um ponto discutível por enquanto, com Nova York planejando manter Wilson.

Embora não se espere que eles negociem Wilson, os Jets estão ouvindo ofertas pelo veterano wide receiver Mike Williams, de acordo com fontes da liga.

Williams não treinou na quarta ou quinta-feira por motivos pessoais, mas o veterano de oito anos disse que esperava jogar no domingo à noite contra o Steelers.

Os Raiders a certa altura estavam interessados ​​​​em que Williams fosse incluído em qualquer negociação potencial de Adams – o gerente geral de Las Vegas, Tom Telesco, recrutou e contratou Williams para uma extensão durante seu tempo juntos em Los Angeles com os Chargers – mas ele não foi incluído no comércio de grande sucesso que foi concluído na terça-feira.

Os Jets, em vez disso, mantiveram a Williams por enquanto, mas pode não demorar muito. Duas das equipes interessadas, segundo fontes da liga, serão os Steelers e os Chargers, onde Williams jogou os primeiros sete anos de sua carreira.

Os Jets e Steelers decidiram adiar quaisquer discussões substanciais sobre Williams até a próxima semana, de acordo com fontes da liga.

Nem Williams nem o técnico interino dos Jets, Jeff Ulbrich, divulgaram o motivo da pausa de dois dias do recebedor esta semana. Williams foi criticado pelo quarterback Aaron Rodgers por seguir o caminho errado na interceptação decisiva do jogo na derrota de segunda-feira à noite por 23-20 para o Bills.

Os Jets foram negociados por Adams no dia seguinte, o que significa um papel reduzido para Williams, que evitou ser questionado na sexta-feira sobre se queria ser negociado. Williams disse que estava “animado” por ter Adams no time, e Wilson compartilhou esse sentimento, acrescentando que Adams foi “um dos meus jogadores favoritos” enquanto crescia.

Questionado se estava preocupado em perder alvos, Wilson, o jogador mais visado da NFL, disse: “Não, no final das contas, se eu perder alguns alvos, tudo bem. [in Week 5]. Não são necessários tantos para chegar onde quero.”

O estreante ofensivo do ano em 2022, Wilson tem 41 recepções para 399 jardas e três touchdowns nesta temporada, e Williams tem apenas 10 recepções para 145 jardas.

Rich Cimini da ESPN contribuiu para este relatório.