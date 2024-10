Garth Brooks de mãos dadas com a esposa Trisha Yearwood dias antes do processo de estupro

Garth Brooks era tudo sobre amor poucos dias antes de ser agredido em um processo de agressão sexual … postando uma linda foto com sua esposa, Trisha Anowood .

Na postagem do IG compartilhada na segunda-feira, Garth e sua esposa há quase 19 anos são vistos de mãos dadas em St. Paul, Minnesota, indo para um canteiro de obras da Habitat for Humanity para ajudar seu amigo Jimmy Carter empreendimento de caridade de – o 2024 Jimmy & Rosalynn Carter Work Project.

Foi um dia fantástico para ele, mas Garth agora está cantando uma música diferente depois de ser atingido com uma ação judicial ontem de uma mulher que afirma que ele a estuprou em um hotel de Las Vegas em 2019. A mulher diz que trabalhou como maquiadora e cabeleireira de Trisha durante anos, depois começou a trabalhar para Garth também em 2017.

TMZ contou a história de sua resposta … Garth respondeu ao processo mais tarde na quinta-feira … alegando que foi “incomodado infinitamente com ameaças, mentiras e histórias trágicas sobre como seria meu futuro se eu não assinasse um cheque de muitos milhões de dólares”.

Em seu processo, Garth afirma que o acusador sabia que ela prejudicaria seriamente sua carreira e reputação se seguisse com suas alegações.

Mas Garth deixou claro… “Confio no sistema, não temo a verdade e não sou o homem que me pintaram para ser.”

Aliás, Garth fez um show ontem à noite em Las Vegas, parte de sua residência no Caesars Palace – e postou uma foto dele no palco no Instagram em frente à multidão que o adorava… escrevendo “Se alguma vez houve uma noite em que eu realmente preciso disso, ESTA NOITE foi aquela noite!”