Gavi, do Barcelona, ​​retorna emocionado após 11 meses de ausência

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que a recepção dada a Gavi lhe causou arrepios quando o meio-campista retornou de uma licença de 11 meses por lesão durante a vitória de domingo por 5 x 1 sobre o Sevilla pela LaLiga.

Gavi não joga desde que rompeu o ligamento cruzado anterior quando jogava pela Espanha em novembro passado, mas saiu do banco nos últimos 10 minutos contra o Sevilla, no Estádio Olímpico.

O jovem de 20 anos substituiu Pedri, assumindo a braçadeira de capitão, e foi aplaudido de forma incrível no seu regresso à acção pelos adeptos do Barça.

“Estou feliz por este resultado e especialmente por Gavi”, disse Flick em entrevista coletiva. “É realmente incrível quando você vê a atmosfera no estádio e nos torcedores. Foi arrepiante, inacreditável, e eu gosto disso.”

Quaisquer dúvidas sobre se o estilo de jogo intenso de Gavi seria afetado pela lesão foram rapidamente dissipadas quando ele enfrentou os desafios imediatamente.

“A intensidade que ele deu na partida quando entrou foi boa”, acrescentou Flick. “Mas é normal, é o jeito dele de jogar. Às vezes é normal ficar mais calmo, mas não é o estilo de jogo dele.”

Gavi disse que estava muito feliz por estar de volta, agradeceu aos companheiros e torcedores pelo apoio e disse que seu tempo o ajudou a avaliar o quão afortunado ele é.

Gavi foi submetido a uma cirurgia depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior na vitória da Espanha nas eliminatórias para a Euro 2024 sobre a Geórgia no ano passado. Alejandro Garcia/EPA-EFE/Shutterstock.

“Venho sonhando com isso há muitos meses e sou grato aos meus companheiros que tornaram o processo mais fácil para mim”, disse ele aos repórteres.

“O mais difícil é não jogar, é ver de fora. É frustrante, é difícil. É preciso aproveitar cada momento e [time out] permite que você valorize as coisas que você tem. Sinto-me feliz por estar de volta.

“Senti muita falta de jogar futebol, esta é a minha vida, é o que sempre fiz. Quando todos os torcedores e seus companheiros gostam de você e te dão essa recepção, você se sente muito sortudo”.

Dois gols de Robert Lewandowski – o 11º e o 12º na LaLiga nesta temporada – imprensaram um gol de Pedri quando o Barça derrotou o Sevilla no primeiro tempo e somou nove vitórias em 10 no campeonato, mantendo-os três pontos à frente do Real Madrid no topo da mesa.

O suplente Pablo Torre marcou mais dois após o intervalo, com o consolo tardio do Sevilha vindo de Stanis Idumbo, já que a equipa catalã marcou cinco golos no início de uma semana que os verá enfrentar Bayern Munique e Madrid.

“Para nós, cada jogo é importante”, acrescentou Flick quando questionado sobre o encontro com a sua antiga equipa na Liga dos Campeões, na quarta-feira, e o primeiro Clássico da temporada, no sábado.

“Não é só o que parece [to be] os grandes, grandes clubes, também este Sevilla [game, it’s] também muito importante depois da pausa internacional, voltar com uma vitória e isso hoje foi muito bom. Os jogadores fizeram bem.”

Para além de Gavi, Fermín López também regressou de lesão frente ao Sevilha, enquanto Frenkie de Jong e Dani Olmo estavam em boa forma para serem colocados no banco após recentes problemas físicos.

Flick insistiu que todos estarão prontos se necessário contra o Bayern e o Real Madrid.

“Eles estão prontos, eles estarão prontos”, disse ele. “Isso é para mim, nosso trabalho é nos preparar bem para a próxima partida.

“Getafe, Bayern de Munique, Real Madrid… não importa. A equipe dará 100% a cada jogo, a cada minuto, estará pronto.

“Também pensamos que Frenkie começaria [against Sevilla]mas ele sentiu um pouco de desconforto na sexta-feira, então decidimos ontem que ele só treinaria separadamente, hoje foi muito melhor, mas começar não era uma opção.”