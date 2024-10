Gegard Mousasi abre processo contra Bellator/PFL, pedindo mais de US$ 15 milhões por danos

O ex-campeão Gegard Mousasi entrou com uma ação judicial em Nova Jersey contra o Bellator e os novos proprietários da promoção no PFL, devido a inúmeras reclamações, incluindo quebra de contrato.

O processo foi aberto na quarta-feira com vários executivos do PFL citados no processo, incluindo o cofundador da empresa Donn Davis, o CEO do PFL Peter Murray e o casamenteiro Mike Kogan.

As reivindicações de Mousasi contra o Bellator incluem “quebra de contrato, violação do pacto implícito de boa fé e negociação justa, enriquecimento sem causa, um pedido de reparação por monopsonização”.

No documento de 81 páginas, os advogados de Mousasi detalham o contrato que o veterano peso médio assinou com o Bellator em 2017 e depois concordou com uma prorrogação em 2020, que foi posteriormente alterada em 2023.

Segundo os termos do acordo, Mousasi receberia uma “bolsa garantida de US$ 150.000 por suas primeiras quatro lutas e, depois que suas primeiras quatro lutas fossem concluídas, Gegard receberia uma bolsa garantida para cada luta subsequente de US$ 200.000”.

Mousasi também receberia um “bônus final de US$ 50 mil por qualquer luta vencida por nocaute ou finalização, além de uma taxa promocional de US$ 600 mil para cada luta. Conseqüentemente, após a conclusão de sua quarta luta, Gegard tinha a garantia de ganhar US$ 800.000 por luta, e até US$ 850.000.”

O processo detalha as reclamações de Mousasi sobre sua falta de atividade após completar as quatro primeiras lutas de seu contrato e depois aceitar uma luta contra Fabian Edwards “apesar de sofrer uma lesão que efetivamente o forçou a lutar contra Edwards com um braço” porque estava preocupado que a promoção iria deixá-lo de lado indefinidamente.

Mousasi afirma que sua situação só piorou depois que o Bellator foi vendido para o PFL em novembro de 2023 e a falta de comunicação com os responsáveis ​​pela promoção continuou a mantê-lo fora de ação. O ex-lutador do UFC expressou sua frustração ao falar ao MMA Fighting em abril.

“O problema é que não conseguimos contatá-los”, disse Mousasi na altura. “Eles se recusam a nos responder. Tenho treinado, estou preparado. Mas como eu disse, eles não me promovem, ou as pessoas pensam que estou aposentado, na verdade. As pessoas nem sabem. Depois da minha luta, o Fabian Edwards lutou duas vezes e, desde então, eles nem falam mais com a gente. Eu sei que tenho um contrato com eles. Eu sei que eles são obrigados a me dar essas lutas. Estou apenas esperando e não sei. Apenas esperando, o que posso fazer?

“Conversei com Mike Kogan e ele sugeriu: ‘Bem, você ganha muito dinheiro.’ Ele disse: ‘Eu entraria em contato com você depois de falar com eles, porque eles não podem deixar você ficar assim.’ Eu também não tive notícias dele.”

O processo mostra meses de idas e vindas entre o empresário de Mousasi e os executivos do PFL enquanto eram feitas tentativas de resolver a situação, embora o lutador, agora com 39 anos, permanecesse fora de ação.

Então, em maio, PFL e Bellator anunciaram que Mousasi havia sido dispensado de seu contrato após ameaçar com ação legal.

Agora Mousasi deu continuidade ao processo alegando quebra de contrato e afirma que o Bellator/PFL “se envolveu em conduta de monopsônio anticompetitivo”, ao mesmo tempo que alegou que foi erroneamente classificado como contratado independente em vez de funcionário.

Mousasi está buscando “danos monetários compensatórios, consequenciais e/ou equitativos em um valor a ser determinado no julgamento, mas não inferior a US$ 15 milhões”, bem como danos punitivos e honorários advocatícios.