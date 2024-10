George Evans, do Wrexham, perderá ‘meses’ devido a uma lesão no tornozelo

O meio-campista do Wrexham, George Evans, deve perder um longo período depois de sofrer uma lesão nos ligamentos do tornozelo durante a derrota de terça-feira por 1 a 0 para o Stevenage.

Evans deixou o campo pouco antes do intervalo e não voltou para o segundo tempo. Ele agora espera ficar afastado dos gramados por “meses”, de acordo com o técnico do Wrexham, Phil Parkinson.

Evans se juntou ao Wrexham vindo do Millwall, time do campeonato, em setembro de 2023. Ele jogou 175 minutos em seis partidas durante o início de temporada 5-2-2 do Wrexham, que os deixa empatados em segundo lugar na terceira divisão da League One, atrás do Birmingham.

A notícia foi melhor para o defesa-central Max Cleworth, que também sofreu lesões nos ligamentos do tornozelo no empate do último sábado contra o Leyton Orient.

“São más notícias para George. Ele sofreu uma lesão grave no ligamento do tornozelo e será operado na terça-feira”, disse Parkinson.

“Até que essa operação aconteça, não saberemos um prazo definitivo, mas é muito mais grave do que a lesão de Max.

“É um grande golpe para George, ele acabou de se atualizar e voltou a entrar em cena.

“Não foi um incidente nada, realmente estranho. Ele tentou continuar e seus ligamentos simplesmente cederam. Tudo o que podemos fazer é fazer a operação o mais rápido possível e dar-lhe a melhor reabilitação daqui para frente.

“Serão meses com George. O que nos disseram é que quando o cirurgião olhar para dentro, ele entenderá melhor a extensão do dano, por isso não queremos estabelecer um prazo para isso.”

Parkinson disse que a equipe está esperando que o inchaço no tornozelo de Cleworth diminua, mas que sua lesão “certamente não é tão grave” quanto a de Evans.

Há uma chance de o time reconquistar os serviços do meio-campista Ollie Rathbone para o jogo em casa de sábado contra o Northampton Town. Rathbone foi afastado dos gramados devido a um problema na coxa, mas voltou a treinar.

O lateral Jacob Mendy foi convocado para a seleção nacional da Gâmbia para o próximo jogo duplo da equipe na Copa das Nações Africanas, contra Madagascar, no Marrocos. O primeiro jogo será no dia 11 de outubro, em Casablanca, e o segundo será marcado para três dias depois, em El Jadida.

Mendy tem três internacionalizações pela Gâmbia, incluindo a última Copa das Nações Africanas, na Costa do Marfim.

Informações da Field Level Media contribuíram para este relatório.