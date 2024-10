George Pickens, do Steelers, descarta perguntas sobre olho roxo explícito

PITTSBURGH – Falando pela primeira vez desde a derrota de domingo à noite para os Cowboys, o wide receiver do Steelers, George Pickens, rejeitou perguntas sobre a mensagem explícita em seu olho roxo e o incidente pós-jogo com o defensor do Dallas, Jourdan Lewis.

Pickens usava um olho roxo que dizia “Open F—ing Always” para o jogo, e depois de uma tentativa fracassada de gancho e lateral no final do jogo, Pickens puxou Lewis para baixo pela máscara facial enquanto Lewis corria por ele e parecia dizer algo.

“É apenas um olho roxo”, disse Pickens quando questionado se havia um propósito por trás da mensagem. Ele disse “Não” quando questionado se esperava uma reação negativa e balançou a cabeça para uma pergunta sobre ouvir da NFL sobre uma multa ou consequências internas.

Espera-se que a NFL analise o olho roxo de Pickens para uma possível multa porque é uma violação da política de uniformes da liga, que proíbe mensagens pessoais e não aprovadas exibidas pelos jogadores durante os jogos, disse uma fonte da liga à ESPN.

O wide receiver do Steelers, George Pickens, questionado sobre a mensagem explícita em seu olho roxo contra os Cowboys, disse que não tinha conhecimento da política da NFL que proíbe mensagens pessoais e não aprovadas exibidas pelos jogadores durante os jogos. Mark Alberti/Ícone Sportswire

Pickens disse na quinta-feira que não tinha conhecimento da política.

“Nunca vi isso antes”, disse ele. “Você já viu isso antes?”

Quando foi apontado que o companheiro de equipe Cameron Heyward havia sido multado em 2015 por escrever o nome de seu falecido pai no olho roxo, Pickens foi desdenhoso.

“Anos atrás?” ele disse. “Quando eu não estava na liga? Então, não.”

E questionado sobre o que aconteceu com Lewis após o jogo, Pickens disse: “Nada”.

Pickens também foi questionado sobre a estratégia de gerenciamento de snap dos Steelers, que o técnico Mike Tomlin disse ser o motivo pelo qual seu melhor recebedor ficou limitado a 34 snaps na carreira – apenas 59% das jogadas ofensivas – contra os Cowboys.

“Acho que fazia parte do plano de jogo”, disse ele. “Foi basicamente isso.”

Questionado sobre o que poderia fazer para aumentar sua carga de trabalho, Pickens cedeu ao coordenador ofensivo Arthur Smith.

“Não é culpa minha”, disse ele. “Tudo depende da arte.”

Em sua disponibilidade na tarde de quinta-feira, Smith reiterou que a diminuição do uso de Pickens era de fato parte do plano de jogo contra os Cowboys e não muito diferente das estratégias que ele usou com outros jogadores em sua carreira de treinador.

“Você entra em qualquer plano de jogo, certos jogadores e como empacotamos as coisas, você está tentando maximizar os snaps”, disse Smith. “Uma vida diferente, mas certamente fez isso com outros jogadores premium. Fiz isso com Derrick Henry. Ele queria estar lá para jogar, e não estava lá em todas as terceiras descidas e conseguiu muitos toques. Fez isso com AJ Brown, cedo, certas coisas e tentando misturar, combinar e maximizar as coisas ou configurar as coisas.

“[Pickens] ainda é, acredito, dependendo da métrica que você está usando, o sétimo em metas em passes ou oportunidades de passes na liga. Então, entendi, você perde um jogo e algo pode parecer estranho ou algo assim, mas não é – e então nos comunicamos com qualquer jogador, seja Scotty [Miller] ou van [Jefferson] ou Connor Heyward, os caras conhecem os papéis. Você conheceu os backups e como empacota as coisas. São coisas semanais. Essa é a melhor maneira que posso responder.”

E embora Pickens tenha sido visto durante todo o jogo de domingo exibindo sinais de exasperação ao bater o capacete na linha lateral e parecer desanimado no banco, Smith disse que não sentiu nenhum aborrecimento do wide receiver do terceiro ano por causa de sua função reduzida.

“Não senti nenhuma frustração com a contagem instantânea”, disse Smith. “Acho que em qualquer momento, desde que estou na NFL, todo mundo lida com as emoções de maneira diferente, tentando ganhar jogos, mas nunca tive essa sensação.

“… Ele é um cara emotivo. Ele faz isso em todos os jogos. Talvez ele seja apenas conhecido. Há tantas câmeras por aí, é como se você estivesse trabalhando no ‘The Truman Show’. Não sei o que a câmera mostra, o que não mostra. Certamente fui culpado por mostrar frustrações às vezes ao convocar um jogo ou a um árbitro, o que não era o que você queria. Vou ser sincero, nem presto atenção nisso. Você está tão hiperfocado em tentar fazer ajustes e vencer o jogo.

Questionado se ele acreditava que estava lidando melhor com os altos e baixos de um jogo nesta temporada, incluindo casos de pênaltis questionáveis ​​marcados contra ele ou jogadas que não deram certo, Pickens colocou a responsabilidade sobre os árbitros.

“Eu realmente não diria isso”, disse ele. “Isso é tudo culpa dos árbitros. Isso deve mostrar onde estão os árbitros nesta temporada.”

O quarterback Justin Fields também faz parte do corpo que tenta manter Pickens positivamente engajado durante todo o jogo, incentivando-o, algo que ele diz ser possível por causa do relacionamento que eles começaram a formar jogando 7 contra 7 juntos no ensino médio.

“Se eu o tivesse conhecido este ano, provavelmente não me sentiria tão confortável em dizer isso a ele”, disse Fields. “Mas como nosso relacionamento remonta ao ensino médio, acho que me sinto mais confortável conversando com ele e coisas assim e apenas tentando mantê-lo calmo.”

O quarterback Russell Wilson disse que os Steelers “amam o jogador” que Pickens é.

“Amamos o competidor que ele é e é isso que você precisa entender”, disse Wilson. “George é um mau companheiro de equipe? De jeito nenhum. George é um ótimo jogador? Com ​​certeza. Ele é um grande competidor? Com ​​certeza. Ele é um cara que quer a bola? Com ​​certeza. Ele é um cara que pode fazer qualquer coisa em campo que a maioria das pessoas não consegue?

“Então, acho que a melhor coisa em que podemos nos concentrar é encontrar maneiras diferentes de obter [him] a bola, obviamente também para ele manter a compostura, isso importa – mas também entender que tudo é um esforço de equipe.”