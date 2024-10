Geórgia consegue RB Ousmane Kromah de quatro estrelas na classe de 2025

O rusher de quatro estrelas Ousmane Kromah, o melhor running back da ESPN em 2025, fez sua promessa à Geórgia na manhã de sábado, encerrando a busca de meses dos Bulldogs por um running back na classe de 2025.

Kromah, um prospecto de 1,80 metro e 215 libras de Leesburg, Geórgia, é o prospecto geral nº 127 da ESPN e o nono running back no ciclo de 2025. Ele chega com o técnico Kirby Smart e os Bulldogs após visitas oficiais neste verão a Auburn, Tennessee e ao estado da Flórida.

Com a promessa de Kromah, apenas três dos 50 melhores running backs da ESPN na classe de 2025 estão disponíveis menos de dois meses antes do período de assinatura antecipada de 4 de dezembro.

Kromah é o nono colocado em uma nova classe da Geórgia que inclui promessas de outros 14 recrutas da ESPN 300, liderados pelo linebacker externo de quatro estrelas Zayden Walker (nº 16) e pelo lado defensivo Isaiah Gibson (nº 30).

Escolhas do Editor

Kromah visitou os Bulldogs em 7 de setembro, e seu compromisso vem no final de um longo recrutamento liderado pelo técnico dos running backs da Geórgia, Josh Crawford, que treinou o irmão mais velho de Kromah em Lee County antes de sua passagem pelos Bulldogs.

A Geórgia permaneceu ativa no mercado de running back de 2025 até o outono, quando os melhores rushers do país saíram do tabuleiro, incluindo o alvo dos Bulldogs, Byron Louis.

Kromah, o melhor running back do estado da Geórgia, dará aos Bulldogs um jogador de defesa versátil em 2025. Ele correu 1.782 jardas com 20 pontuações corridas no outono passado, enquanto adicionou 31 recepções para 522 jardas e mais nove touchdowns em sua temporada júnior. Neste outono, Kromah ganhou 635 jardas corridas com sete touchdowns.

“Ele é um zagueiro versátil”, disse o técnico do Lee County, Dean Fabrizio, à ESPN. “Acho que ele pode se encaixar em qualquer esquema.”

Em Kromah, a Geórgia tem seu running back em uma classe de 2025 que ocupa o 5º lugar no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo. Os Bulldogs tentarão reforçar ainda mais essa classe nos próximos dois meses, com os defensores cinco estrelas Elijah Griffin e Justus Terry entre os principais candidatos ainda em vista.

Os Bulldogs, quinto colocado, recebem Auburn no sábado (15h30 horário do leste, ABC).