Geórgia resiste à chamada ‘infeliz’ anulada para vencer o número 1 do Texas

AUSTIN, Texas – O técnico da Geórgia, Kirby Smart, estava esperando que seu time fizesse um desempenho completo.

Ele finalmente chegou na derrota por 30-15 do No. 5 Bulldogs sobre o No. 1 Texas no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium na noite de sábado.

“Ninguém nos deu uma chance”, disse Smart à ESPN. “Sua própria rede duvidou de nós. E então tentaram nos roubar com ligações neste lugar. Esses caras são muito resistentes.”

Três semanas depois que a Geórgia ficou para trás por quatro touchdowns no primeiro tempo de uma derrota por 41-34 para o Alabama, os Bulldogs inverteram o roteiro e conseguiram uma vantagem de 23-0 no intervalo contra o Texas.

A defesa da Geórgia demitiu os quarterbacks do Texas sete vezes e teve 10 tackles perdidos. Os Longhorns terminaram com apenas 259 jardas de ataque, incluindo 29 corridas. Texas fez 2 de 14 na terceira descida e 1 de 5 na quarta.

A Geórgia, jogando no Texas pela primeira vez desde 1958, deu aos Longhorns a primeira derrota da temporada. O Texas foi o último time invicto na SEC. De acordo com a ESPN Research, é a primeira vez desde 2007 que todas as equipes da SEC perdem antes do final de outubro.

A vitória de 15 pontos da Geórgia empatou com a terceira vitória mais desigual na estrada contra um time número 1 da AP de todos os tempos e foi a maior desde que Notre Dame derrotou Pittsburgh por 31-16 em 1982.

Em uma cidade que se orgulha de manter as coisas estranhas, uma sequência maluca de eventos quase ajudou os Longhorns a voltarem ao jogo.

Com o Texas perdendo por 23-8 faltando três minutos para o fim do terceiro quarto, o quarterback dos Bulldogs, Carson Beck, derrubou a linha lateral esquerda para o wide receiver Arian Smith na terceira para 10 da linha de 31 jardas da Geórgia. O safety dos Longhorns, Jahdae Barron, entrou na frente de Smith e interceptou o passe. Ele devolveu 36 jardas para o Georgia 9.

Foi aí que as coisas ficaram estranhas.

Inicialmente, os árbitros penalizaram Barron por interferência no passe, devolvendo a bola aos Bulldogs. O árbitro Matt Loeffler anunciou a convocação para a multidão e eliminou a penalidade de 15 jardas para o Georgia 44.

Os torcedores do Texas vaiaram a chamada enquanto assistiam aos replays no jumbotron do estádio. Alguns jogaram destroços na zona norte, interrompendo o jogo por alguns minutos. Enquanto os funcionários e a segurança limpavam as garrafas, os funcionários conversaram novamente e reverteram a ligação.

Quando Loeffler contou a Smart sobre a reversão na linha lateral, o técnico da Geórgia disse a ele: “Você não pode fazer isso! Você não pode fazer isso! … Isso é touros —!”

“Agora, estabelecemos um precedente de que se você jogar um monte de coisas no campo e colocar os atletas em perigo, você terá a chance de reverter sua decisão”, disse Smart. “E isso é lamentável porque, para mim, é perigoso. Não é isso que queremos e isso não é criticar as autoridades. Foi o que aconteceu.”

Smart disse que Loeffler sugeriu a ele que o pênalti foi marcado para o jogador errado – que deveria ter sido uma interferência de passe ofensiva contra Smith.

“Ele levou muito tempo para perceber isso”, disse Smart.

Em comunicado divulgado na manhã de domingo, a SEC disse que as autoridades “se reuniram para discutir a jogada, o que é permitido para garantir que a penalidade adequada seja aplicada”.

Naquela época, segundo a liga, “o oficial chamador relatou que cometeu um erro, e uma falta não deveria ter sido marcada por interferência de passe defensivo. Consequentemente, o Texas recebeu a bola no [Georgia] Linha de 9 jardas.”

“Embora a avaliação original e a avaliação da penalidade não tenham sido executadas adequadamente, é inaceitável que detritos sejam jogados no campo a qualquer momento”, disse o comunicado da SEC.

A liga disse que revisaria a conduta dos torcedores em relação às suas políticas e procedimentos de espírito esportivo.

“Eu entendo a frustração”, disse o técnico do Texas, Steve Sarkisian. “Estávamos todos frustrados no momento, mas todos nós, a Nação Longhorn, sei que podemos ser melhores do que isso.”

Sarkisian disse que as autoridades não lhe explicaram por que a decisão foi revertida.

Barron disse aos repórteres que o atraso na limpeza das garrafas no campo “provavelmente” ajudou as autoridades a mudarem a decisão.

“Foi uma loucura”, disse Barron. “Achei que era uma decisão ruim, então foi bom que isso tivesse mudado.”

Apesar do protesto de Smart, o Texas assumiu o controle no 9. dos Bulldogs. Após um sack na primeira descida, o quarterback do Texas Quinn Ewers lançou um touchdown de 17 jardas para Jaydon Blue no meio. O chute ponto após fez o 23-15. De repente, os Longhorns ganharam vida depois de terem feito muito pouco no primeiro tempo.

Mas o ataque da Geórgia respondeu com um longo touchdown. Um passe de 43 jardas para o tight end Oscar Delp moveu os Bulldogs para a linha de 25 jardas do Texas. No primeiro para o gol, Beck correu 5 jardas para o 1. Depois de duas paradas consecutivas dos Longhorns, o tailback da Geórgia, Trevor Etienne, correu para a end zone no quarto para o gol, aumentando sua vantagem para 30-15 com 12: 04 para jogar.

Etienne terminou com 87 jardas em 19 corridas e três touchdowns.

Depois de perder por 23 a 0, o Texas finalmente entrou no placar ao recuperar a tentativa de chute lateral da Geórgia no início do segundo tempo. Ewers, que estava no banco no final do tempo, começou o terceiro quarto. Após uma penalidade de interferência de passe contra o safety KJ Bolden dos Bulldogs na end zone, Ewers lançou um touchdown de 2 jardas e o passe de 2 pontos que se seguiu para Isaiah Bond para reduzir a vantagem da Geórgia para 23-8.

Beck lançou duas interceptações no início, a segunda vindo em um passe desviado para Barron na linha de 5 jardas do Texas, faltando 3:34 para o fim do primeiro quarto.

A defesa da Geórgia não permitiu que os Longhorns conseguissem muita coisa, no entanto, depois de desistir de duas primeiras descidas na posse de bola inicial do Texas.

Após a segunda interceptação de Beck, o cornerback da Geórgia Daylen Everette rebateu do lado cego de Ewers na terceira para 6 da linha de 27 jardas do Texas. O desarme chocante de Everette fez com que Ewers se atrapalhasse e Everette recuperou a bola na linha de 13 jardas.

Quatro jogadas depois, Etienne marcou um touchdown de 1 jarda em uma varredura para a esquerda para uma vantagem de 7 a 0 faltando seis segundos para o fim do primeiro quarto.

O ataque do Texas foi de três a três em cada uma das três posses seguintes.

Na terceira para 7 da linha de 11 jardas dos Longhorns, o linebacker dos Bulldogs, Jalon Walker, derrubou Ewers para um sack de 9 jardas. Depois de devolver um chute, Georgia assumiu a linha de 28 jardas do Texas antes de Peyton Woodring chutar um field goal de 33 jardas para uma vantagem de 10-0 faltando 10:46 para o fim do primeiro tempo.

Só iria piorar para os Longhorns. Na série seguinte, Everette interceptou o passe de Ewers para lançar Matthew Golden na linha de 34 jardas do Texas. Isso preparou o touchdown de 15 jardas de Etienne no meio, dando aos Bulldogs uma vantagem de 17-0 faltando 8:30 para o final do intervalo.

A Geórgia fez 20-0 em um field goal de 48 jardas faltando 4:43 para o fim.

Sarkisian colocou Ewers no banco e o substituiu pelo calouro redshirt Arch Manning na próxima posse de bola.

Ewers acertou apenas 6 de 12 passes para 17 jardas com uma interceptação no intervalo. Ele foi demitido três vezes e perdeu um fumble. Os Longhorns tinham apenas 15 jardas em 23 jogadas quando Manning entrou em jogo.

Manning, sobrinho dos ex-zagueiros da NFL Eli e Peyton Manning, não se saiu muito melhor. Texas deu um chute em sua primeira tacada, então Manning foi demitido pelo linebacker Damon Wilson II e se atrapalhou na segunda tacada. Walker recuperou a bola na linha de jarda-30 do Texas.

Woodring chutou um field goal de 44 jardas na jogada final do tempo para colocar a Geórgia à frente por 23-0.

Walker, um júnior de Salisbury, Carolina do Norte, fez sete tackles e três sacks no primeiro tempo. Ele é o primeiro jogador a fazer isso em um jogo contra um time classificado como número 1 da AP nos últimos 20 anos, de acordo com a ESPN Research.

Smart conquistou sua 100ª vitória em 117 jogos como técnico de sua alma mater, que ocupa o quinto lugar mais rápido, com 100 vitórias, com Knute Rockne, do Notre Dame, e Chris Petersen, que fizeram isso em Boise State e Washington.