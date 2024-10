Gerente: Conor McGregor recusou luta com Justin Gaethje ‘pelo menos 5 vezes’

Conor McGregor x Justin Gaethje? Poderia ter acontecido, ou pelo menos é o que afirma o empresário de Gaethje.

Ali Abdelaziz apareceu recentemente em Rádio de envio onde discutiu uma série de tópicos, incluindo a possibilidade de uma luta dos sonhos McGregor-Gaethje que pode nunca acontecer. Segundo Abdelaziz, é McGregor quem tem relutado em aceitar o confronto.

“Sejamos realistas, Conor McGregor nunca, nunca, nunca… ele recebeu essa oferta de luta pelo menos cinco vezes”, disse Abdelaziz (transcrição via Denis Shkuratov). “Pelo menos cinco. Ele nunca quis fazer nada com Justin Gaethje. Ele disse que o motivo pelo qual ele não queria brigar com Justin foi porque Justin falou mal dele no Twitter e no Instagram antes e pela história que temos com ele. Ele não queria perder para o nosso time, eu acho.”

Gaethje contou recentemente uma história semelhante ao TMZ Sports, embora tenha afirmado que na verdade foram seis vezes que a luta de McGregor foi oferecida e não assinada por seu adversário. Na época, Gaethje disse que McGregor não podia arriscar lutar com ele porque “Como você perde para mim não é como você pode perder e continuar a ser Conor McGregor. Isso é um grande risco para ele e ele está sempre dizendo alguma coisa, tentando tirar a luz das pessoas que lutam na jaula.”

Abdelaziz tem uma opinião diferente sobre isso, alegando que os lutadores são orientados a não brigar com McGregor nas redes sociais se quiserem ser autuados contra ele.

“Nos últimos cinco, seis anos, oferecemos Justin Gaethje tantas vezes”, disse Abdelaziz. “Nunca, nunca, esse homem – até mesmo o UFC, me disse isso: ‘Ei, deixe-o em paz. Não fale com ele. Ele não gosta de brigar com quem fala mal dele na internet. Eu prometo a você, ele gosta de começar a conversa e você retaliar.

“Por que você acha [Michael] Chandler sendo tão legal com ele? Por que? Porque lhe disseram para não falar mal de Conor. Conor tem que começar a falar mal e ele responde mal. Ele é um anão mental fraco. Ele é macio como um marshmallow. E ele é um inútil, filho da puta. Isto é o que ele é.

A história entre os lutadores de McGregor e Abdelaziz remonta à feia rivalidade de McGregor com Khabib Nurmagomedov. Quando os dois lutaram no UFC 229, Nurmagomedov derrotou McGregor por finalização no quarto round, mas saiu da jaula para iniciar uma briga com os companheiros de equipe de McGregor. McGregor, Nurmagomedov e vários de seus associados foram multados e suspensos como resultado do incidente.

Deixando de lado as travessuras pós-luta, Abdelaziz acredita que a vitória foi definitiva para Nurmagomedov, que o resultado mudou McGregor para sempre.

“Já se passaram seis anos desde que Conor perdeu a alma para Khabib”, disse Abdelaziz. “Khabib tirou tudo dele. Ele assumiu sua masculinidade. Ele levou sua alma. Ele nunca foi o mesmo. Ele nunca mais será o mesmo. Ele tirou tudo deste homem. Esse homem, toda vez que se olha no espelho, pensa em um cara do Daguestão que usa papakha, peruca. Isso é incrível. Ele o arruinou.

“Khabib disse: ‘Vou mudar seu rosto. Vou mudar sua mentalidade. Lembra disso? O UFC perdeu muito dinheiro por causa do Khabib. Mas este é o jogo. Você tem que lutar com o melhor e Khabib foi o melhor ao mesmo tempo e Conor lutou com o melhor e foi aplaudido.”