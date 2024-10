Gerrit Cole fecha Royals e impulsiona Yankees de volta ao ALCS

KANSAS CITY, Missouri – Era hora da foto e a pessoa mais importante não estava à vista. O New York Yankees tinha acabado de despachar o Kansas City Royals da pós-temporada e avançou para a American League Championship Series com uma vitória por 3 a 1 na noite de quinta-feira, e todos se reuniram no Kauffman Stadium para comemorar o momento, exceto uma pessoa. Então eles começaram a cantar seu nome.

“Ger-rit Co-le”, eles repetiram, com um clap-clap-clapclapclap no meio, o mesmo canto com que os torcedores dos Yankees fizeram uma serenata para ele logo após a vitória. E quando Gerrit Cole, trazido a Nova York especificamente para momentos como este, finalmente chegou, os Yankees explodiram em comemoração e puderam capturar adequadamente o rescaldo de uma série que os fez parecer tão perigosos quanto há anos.

Cole sufocou os Royals por sete entradas, permitindo uma corrida em uma vitória no jogo 4 que se assemelhava à vitória da noite anterior: arremesso excelente, defesa forte e rebatidas suficientes para avançar para seu 19º ALCS. O melhor time da AL durante a temporada regular quase não tropeçou em sua série de divisão, roubando duas partidas em Kansas City para garantir sua vaga no ALCS, com o jogo 1 na noite de segunda-feira no Yankee Stadium contra o vencedor do Detroit-Cleveland ALDS Jogo 5 no sábado.

“Jogamos um tipo de beisebol muito bom nesta série”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone.

No jogo 4, tudo começou com Cole, o destro de 34 anos que perdeu os primeiros dois meses e meio da temporada devido a problemas no cotovelo. Desde o primeiro inning, quando ele estava lançando bolas rápidas de 98 mph, até sua saída final, quando Kyle Isbel, de Kansas City, enviou um aquecedor de 97 mph para a pista de alerta, Cole conjurou seu eu Cy Young. Os companheiros de equipe o viram após a vitória por 3-2 no dia anterior e previram uma saída clássica de Cole através de seu olhar.

“É um visual penetrante”, disse o apanhador dos Yankees, José Trevino. “E ele tinha [Wednesday] noite, depois da última saída. Eu pensei, ‘Já vi esses olhos antes, Ace. Já vi esses olhos antes. Quero dizer, ele estava pronto.”

Nova York colocou Cole na vantagem de 1 a 0 três arremessos de jogo, quando Gleyber Torres dobrou no primeiro arremesso do titular do Royals, Michael Wacha, e Juan Soto o acertou com um único arremesso dois arremessos depois. Torres fez a segunda corrida dos Yankees no quinto inning, acertando um único campo para a direita que marcou Alex Verdugo e expulsou Wacha do jogo.

Cole, entretanto, continuou a cruzar, permitindo apenas duas rebatidas – ambas para Tommy Pham – em cinco entradas. O sexto ofereceu mais da grande marca de beisebol da qual Boone falou. Com o homem da terceira base do Royals, Maikel Garcia, na primeira posição após um single inicial, o rebatedor Michael Massey acertou uma bola curva de Cole na primeira base. Jon Berti, que nunca havia jogado na primeira base antes do jogo 2 da série e foi forçado a isso devido a uma lesão de Anthony Rizzo, entrou em campo, pisou primeiro para a saída da força, girou e disparou uma semente para o shortstop Anthony Volpe, que marcou Garcia para um jogo duplo.

Gerrit Cole permitiu uma corrida em sete entradas na noite de quinta-feira contra o Royals para ajudar a enviar os Yankees para o ALCS pela 19ª vez na história da franquia. Foto de Ed Zurga/Getty Images

O deslizamento e a marcação foram firmes e, quando Garcia se levantou, ele olhou para o jogador da terceira base dos Yankees, Jazz Chisholm, que atraiu a ira dos fãs de Kansas City – e de Garcia nas redes sociais – por chamar a vitória do Jogo 2 dos Royals ” sortudo.” Quando Chisholm começou a conversar com Garcia, os bancos e os bullpens se esvaziaram e os árbitros precisaram separar os lados.

“Ele deveria saber que fez a coisa errada, sendo um péssimo perdedor”, disse Chisholm à ESPN. “Chegar tão duro quanto ele entrou – isso é coisa de perdedor. Não fazemos isso aqui. Eu nunca faria algo assim. Eu nunca escorregaria para um jogador. Nenhum jogador jamais reclamou de mim tentando machucá-los em campo, e eu não levo isso, e sempre vou apoiar meus meninos. Então, quando ele se levantou, eu vi ele e o Volpe conversando, mas não levo isso de ânimo leve, porque se ele se levantasse. machucado, precisamos encontrar outro shortstop. Isso não é legal. Não faríamos isso com Bobby Witt Jr. Então, eu esperaria um pedido de desculpas dele. péssimo perdedor.”

Por meio de um intérprete, Garcia disse aos repórteres: “Não tenho nada contra ele, só vi que ele disse alguma coisa. Não sei o que ele disse, só vi o que ele disse”.

O contratempo revigorou Kansas City. Witt, a estrela do Royals que teve dificuldades durante a série, acertou um single de duas eliminações no campo direito, e Vinnie Pasquantino o levou para casa com um duplo no campo centro-esquerdo, reduzindo o déficit de Kansas City para 3-1.

Boone ficou com Cole no sétimo – e estava prestes a se arrepender. A investida de Isbel para o campo certo teria sido um home run em 24 dos 30 estádios da liga principal – “Meu coração disparou”, disse Boone depois – mas as grandes dimensões de Kauffman salvaram Cole, que permitiu seis rebatidas, não andou um rebatedor e acertou quatro em 87 arremessos.

Ele cedeu para Clay Holmes, que arremessou um oitavo sem gols, e Luke Weaver, o ex-Royal que salvou todas as três vitórias da série da divisão para os Yankees. Eles comemoraram em campo e depois se retiraram para a sede do clube, onde borrifaram espumante e beberam cerveja e se perguntaram se esse poderia ser o time que quebraria a seca de campeonato de 14 anos que, disse o rebatedor designado Giancarlo Stanton, impulsiona esses Yankees.

“O peso da espera desde 2009”, disse Stanton, que seguiu seu heroísmo no Jogo 3 com mais duas rebatidas no Jogo 4. “Você não pode fugir da realidade, então você sabe o que está em jogo, você sabe o que precisamos fazer .Então não se trata de classificações, não se trata de quem deve fazer isso e aquilo. Temos que sair e fazer isso todas as noites.

Se fizerem como fizeram na série da divisão, os Yankees serão uma saída difícil. Seus substitutos lançaram 15⅔ entradas sem gols. Seus rebatedores, reconhecendo que a paciência é a maior virtude do beisebol, realizaram 27 rebatidas em quatro jogos. Eles também sabem o suficiente para saber que uma grande série não combina com o anel.

“Ainda resta muito beisebol”, disse Cole. “Quer dizer, estamos obviamente confiantes, certo? Estamos focados. Estamos tentando melhorar a marca de beisebol que jogamos à medida que avançamos em outubro. Mesmo quando você está machucado, você sinta o mesmo. Esse é o seu trabalho. Você só precisa ir atrás da bola, independentemente do que você tem.

Acontece que o que os Yankees têm é algo mais do que apenas Aaron Judge e Juan Soto Show. Soto jogou bem na série, e Judge, depois de lutar cedo, acertou uma dobradinha e caminhou duas vezes no jogo 4. Com outro time central da Liga Americana ainda a ser conquistado para o retorno dos Yankees à World Series, Judge disse: “Há algo especial aqui. Acho que temos um pouco do fantasma do antigo estádio, um pouco de magia lá também.”

Outros estão pensando no potencial para algo ainda maior. Duas equipes avançaram para a série do campeonato da liga e ambas são de Nova York. E com todas as conexões entre os clubes de beisebol de Nova York – o ex-técnico dos Yankees, Carlos Mendoza, dirige o Mets, enquanto os recentes Yankees Luis Severino e Harrison Bader jogam por eles – ambos sabem que estão a quatro vitórias de algo que aconteceu apenas uma vez.

“Eu tenho dito isso, mandado muitas mensagens de texto para Bader”, disse Rizzo. “Manifestando uma série Subway.”