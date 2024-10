Giancarlo Stanton leva os Yankees à vitória no jogo 3 contra o Royals

KANSAS CITY, Missouri – Giancarlo Stanton acertou um home run no oitavo inning em meio a uma batalha de bullpens, e o New York Yankees derrotou o Kansas City Royals por 3 a 2 na noite de quarta-feira no jogo 3 da AL Division Series no Estádio Kauffman.

Stanton finalizou com três rebatidas, fez duas corridas e roubou uma base pela primeira vez em quatro anos para o Yankees, que recorrerá ao seis vezes arremessador All-Star Gerrit Cole na noite de quinta-feira com a chance de chegar ao Campeonato da Liga Americana Série.

Os Royals usaram quatro substitutos antes de Kris Bubic assumir o oitavo. O canhoto eliminou Austin Wells antes de Stanton acertar seu arremesso de 3-1 quase 420 pés para a esquerda para dar a liderança ao New York.

Os Royals tentaram responder Luke Weaver na metade inferior, conseguindo o primeiro hit da série de Bobby Witt Jr. e um single duplo do forte da franquia Salvador Perez. Weaver se recuperou para fazer Yuli Gurriel voar para acabar com a ameaça, e ele também administrou o nono para ganhar a defesa e marcar 4⅓ entradas sem gols pelo bullpen de Nova York.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os Yankees venceram apesar de outra noite frustrante na pós-temporada para o favorito do MVP Aaron Judge. Ele fez 0 de 4 com uma caminhada e agora está 1 de 11 com apenas uma única infield em três jogos contra o Royals.

Ajudou o fato de os poderosos Yankees terem feito nove caminhadas na noite de quarta-feira, dando-lhes 22 para a série.

Foi o primeiro jogo de playoff no K em 3.268 dias, desde que o Royals derrotou o New York Mets no jogo 2 da World Series de 2015. Eles ganharam seu primeiro título em 30 anos, poucos dias depois, em Nova York.

O jogador de primeira base do time Royals, Eric Hosmer, estava presente para fazer o primeiro arremesso para uma multidão que incluía o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

Os Yankees tiveram algumas boas rebatidas contra a estonteante série de nove arremessos de Seth Lugo, mas não tiveram nada para mostrar desde o início.

Juan Soto voou para centralizar no primeiro, no que teria sido um home run em 17 estádios. Judge seguiu com um forro capturado por Witt no shortstop que tinha uma velocidade de saída de 114 mph. E no terceiro, Gleyber Torres acertou uma bola na pista de advertência à direita, momentos depois que uma revisão confirmou que seu suposto erro de RBI na linha havia acertado em falta.

Os Yankees romperam em quarto lugar na dobradinha de Stanton – Soto se recuperou do primeiro para marcar, embora pudesse muito bem ter saído se Witt tivesse feito um lance de revezamento melhor para a base. E no quinto, Soto adicionou uma mosca de sacrifício carregada de bases.

Os Royals responderam com dois no quinto. Kyle Isbel os colocou no tabuleiro com um double-out double para a esquerda, e Michael Massey rasgou um liner que de alguma forma errou a luva de Soto à direita para um triplo RBI.

O titular dos Yankees, Clarke Schmidt, foi derrotado em ambas as corridas em quatro rebatidas e uma caminhada em 4⅔ entradas. Lugo fez cinco gols pelo Kansas City, permitindo duas rebatidas e caminhando quatro contra o time que liderou a liga em passes livres nesta temporada.

Cole (8-5, 3,41 ERA) volta ao monte na noite de quinta-feira. Ele permitiu quatro corridas – três ganhas – em cinco entradas na abertura no sábado à noite, mas não obteve decisão na vitória por 6-5 para o Nova York.

O destro do Royals, Michael Wacha (13-8, 3,35 ERA) enfrentará Cole novamente depois de lançar apenas quatro entradas no sábado. Ele permitiu três corridas, mas já havia ido embora quando os Yankees marcaram a corrida verde na sétima.