Giants ‘comprometidos’ com Daboll, Schoen apesar de 2-5 largadas, diz Mara

EAST RUTHERFORD, NJ – O lutador New York Giants não fará nenhuma mudança de técnico ou gerente geral durante a temporada. Eles também não pretendem fazer um com Brian Daboll ou Joe Schoen depois deste ano.

O proprietário John Mara deixou claras suas intenções na noite de quarta-feira, apesar de seu time estar com 2 a 5 no confronto de segunda à noite com o Pittsburgh Steelers. Ele disse que quer ser paciente e acompanhar esse processo.

“Obviamente, estamos todos muito decepcionados com onde estamos agora, mas vou dizer uma coisa: não estamos fazendo nenhuma mudança nesta temporada e também não prevejo fazer nenhuma mudança na entressafra”, disse Mara. depois de assistir à estreia de “O Duque: A Vida Gigante de Wellington Mara” sobre a vida de seu pai e as contribuições para o futebol.

Os Giants vêm de uma derrota feia para Saquon Barkley e o Philadelphia Eagles no domingo, no MetLife Stadium. Barkley atormentou seu ex-time e proprietário, que por acaso disse no “Hard Knocks” deste verão que teria problemas para dormir se o astro do running back pousasse na Filadélfia.

Mara viu seu time marcar apenas um touchdown em quatro jogos em casa nesta temporada. Mesmo assim, ele disse que está comprometido com Daboll e Schoen, salvo qualquer tipo de circunstância inesperada. Isso provavelmente os tornaria encarregados de encontrar o sucessor de Daniel Jones. Os Giants perguntaram sobre a troca por um quarterback este ano.

Claro, é sempre possível que algo maluco aconteça nos próximos meses. Já aconteceu antes na história recente. Mara deu seu apoio público ao gerente geral Jerry Reese e ao técnico Ben McAdoo durante a temporada de 2017, apenas para demiti-los antes do final do ano, após a substituição do quarterback Eli Manning.

Desde então, porém, Mara admitiu desejar ser mais paciente nesse caso. Pat Shurmur e Joe Judge ainda duraram apenas dois anos cada como técnico do Giants.

Depois de assistir ao filme sobre seu pai na quarta-feira no The Paley Center em Manhattan entre familiares, amigos e ex e atuais funcionários da equipe, incluindo Schoen, Mara foi questionado se ele gostou de ver seu pai lidar com os anos difíceis do passado.

“Acho que tento ser mais paciente do que tenho sido nos últimos anos”, disse Mara. “Ele era paciente. Ele pregava isso o tempo todo e provavelmente fui culpado de não ser paciente o suficiente nos últimos anos, e essa é uma das razões pelas quais estou comprometido com Joe e Brian e dando a eles a chance de mudar isso. em volta.”

Schoen e Daboll têm duas temporadas completas no currículo – uma boa e uma ruim. Eles foram 9-7-1 em 2022 e venceram um jogo dos playoffs. Os Giants tiveram um recorde de 6 a 11 na temporada passada, quando Daboll transferiu boa parte de sua equipe, incluindo dois coordenadores.

Esta temporada não correu conforme o planejado até agora. Daboll assumiu o playcalling e seu ataque tem média de apenas 14,1 pontos por jogo.

Os Giants como um todo estão a caminho de perder os playoffs pela 11ª vez em 13 anos.

“Muito difícil [to be patient] porque os últimos 10 ou 12 anos não foram muito bons para nossos fãs e isso torna tudo particularmente difícil”, disse Mara. “Mas você tem que fazer a coisa certa e estamos comprometidos em fazer isso, comprometidos em ver esse processo até o fim. .”

O que há em Schoen e Daboll que deixa Mara ainda confiante?

“Só o processo que eles têm, estar nas reuniões com eles, falar sobre onde nos veem avançar, falar sobre a avaliação do nosso pessoal”, disse. “Ainda tenho confiança em ambos.”

No final, tudo se resume a vencer jogos. Mara sempre diz que, ao entrar em cada temporada, quer se sentir bem com o avanço de seu time quando sai de campo após o jogo final. Ele quer a flecha apontando para cima.

É difícil se sentir assim agora.

“Absolutamente”, disse ele. “Sim, 2-5.”