Giants, em busca de ‘faísca’, puxam Daniel Jones na derrota para os Eagles

EAST RUTHERFORD, NJ – O New York Giants retirou o quarterback titular Daniel Jones no início do quarto período para “criar uma faísca”, disse o técnico Brian Daboll após uma derrota por 28-3 para o Philadelphia Eagles no MetLife Stadium.

Daboll disse que Jones continuará sendo seu quarterback titular, à frente de Drew Lock, que também não teve muito sucesso no domingo.

Os Giants jogarão fora de casa contra o Pittsburgh Steelers na próxima segunda-feira à noite.

“Fizemos uma mudança no quarto período, quando estava 28-3 – tínhamos 100 jardas – apenas para criar uma faísca”, disse Daboll. “Daniel será o quarterback daqui para frente.”

Disse Jones sobre a mudança: “Fiquei frustrado. Não gostei, obviamente.”

Os Giants (2-5) terminaram com 119 jardas no total na derrota, que viu o astro do running back Saquon Barkley assombrar seu ex-time em casa.

Jones acertou 14 de 21 passes para 99 jardas e foi demitido sete vezes.

Lock acertou 3 de 8 para 6 jardas, já que não mudou muito para o ataque dos Giants com ele no comando.

Nova York marcou apenas um touchdown em quatro jogos em casa nesta temporada, e os 31 pontos do time nessas partidas são o sexto menor nos últimos 40 anos. Infelizmente para Daboll & Co., os Giants tiveram ainda menos pontos (27) nos primeiros quatro jogos em casa na temporada passada.

“Todo o caminho – não apenas o quarterback; o treinamento, tudo – simplesmente não foi bom o suficiente”, disse Daboll.

Benching Jones foi a Ave Maria de Daboll. O treinador foi até Jones enquanto os Eagles (4-2) seguravam a bola no início do quarto período e o informaram da decisão. Foi direto ao ponto, sem muita explicação.

Daboll pensou que talvez Lock pudesse fazer algumas jogadas e ganhar impulso. Isso não aconteceu e também não agradou Jones.

“Não foi uma grande conversa”, disse Jones. “Acabei de dizer que iria com Drew. Procurando por uma faísca. Isso foi tudo.”

Jones é o titular dos Giants desde que foi escolhido como a sexta escolha no draft de 2019 da NFL. Os Giants tiveram uma temporada de vitórias desde então, e esta parece destinada a ser outra campanha perdida também.

Jones, que tem seis passes para touchdown e quatro interceptações nesta temporada, não está insistindo em seu status de longo prazo como titular do time.

“Vou continuar a me preparar e tentar jogar o melhor que puder”, disse Jones. “Daboll, o time é dele. Cabe a ele tomar essa decisão. Obviamente, eu acredito em mim mesmo e acredito neste ataque. Então, vou me concentrar apenas em mim mesmo.”

Há muito espaço para reflexão, mas Jones não recebeu muita ajuda no domingo. Os running backs tiveram apenas três corridas para 4 jardas no primeiro tempo. A linha ofensiva lutou, desistindo de oito sacks.

Josh Ezeudu começou como left tackle no lugar do lesionado Andrew Thomas, que está fora desta temporada, e isso pareceu confundir tudo. Ezeudu permitiu dois sacks iniciais.

Jones sabe que grande parte da culpa recai sobre seus ombros. É por isso que ele acabou no banco no quarto período.

“Como quarterback, acho que é minha responsabilidade fazer tudo funcionar e construir ritmo, criar impulso, executar as oportunidades que existem. E levo isso a sério”, disse Jones. “Certamente vou olhar para mim primeiro e ver onde posso melhorar. O futebol é um jogo de equipa e é preciso que todos joguem bem. Mas tenho um grande papel nisso. Leve isso muito a sério.”

Então, estamos de volta à prancheta dos Giants. A seguir: a difícil tarefa de enfrentar uma das defesas mais pontuadas da liga em Pittsburgh.

Poderia ser a última chance de Jones. Os Giants têm uma saída razoável com seu contrato após esta temporada e já estavam interessados ​​em contratar seu substituto de longo prazo na entressafra passada.

“Estou confiante em mim mesmo”, disse Jones. “E estarei pronto para ir.”