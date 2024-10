Giants LB Kayvon Thibodeaux semana a semana após cirurgia no pulso

EAST RUTHERFORD, NJ – O linebacker externo do New York Giants, Kayvon Thibodeaux, passou por uma cirurgia no pulso na manhã de quarta-feira e é considerado “semana a semana”, de acordo com o técnico Brian Daboll.

Embora Thibodeaux possa perder algum tempo, o wide receiver novato Malik Nabers está se aproximando do retorno de uma concussão. Nabers trabalhou ao lado de um treinador no treino de quarta-feira e está progredindo no protocolo de concussão depois de perder a vitória de domingo por 29 a 20 sobre o Seattle Seahawks.

Daboll disse que Nabers, o principal recebedor dos Giants, está “se sentindo melhor”.

Thibodeaux sofreu uma fratura no escafoide durante a vitória sobre os Seahawks, confirmou uma fonte à ESPN. Ele superou a lesão e terminou o jogo antes de ser reexaminado no início desta semana.

Os Giants (2-3) parecem pensar que Thibodeaux poderá regressar esta temporada.

“Sim, novamente, não vou lhe dar um cronograma ou algo assim”, disse Daboll. “Eu diria apenas que ele trabalha semana após semana. Estou encorajado com o que ouvi, mas, novamente, nunca se sabe.”

Thibodeaux tem 12 tackles e 2,0 sacks em cinco jogos nesta temporada. Ele é o segundo do time com sete rebatidas de quarterback.

Espera-se que o edge rusher do quarto ano, Azeez Ojulari, ocupe o lugar ao lado da aquisição da offseason, Brian Burns, na noite de domingo, quando os Giants receberem o Cincinnati Bengals e o quarterback Joe Burrow no MetLife Stadium. O veterano Boogie Basham também poderia ver um papel maior.

Ojulari, 24, lutou contra lesões ao longo de sua carreira, mas teve oito sacks quando era novato na Universidade da Geórgia em 2021.

Thibodeaux está em sua terceira temporada com os Giants depois de ser a quinta escolha geral da Universidade de Oregon. Ele teve 11,5 sacks na última temporada, depois de apenas quatro como novato.

Os Giants esperavam que a combinação de Thibodeaux com Burns elevasse a defesa com a pressão que poderiam criar nas bordas, com Dexter Lawrence fornecendo impulso no meio. Os resultados até agora foram encorajadores. Nova York é a primeira na NFL com 22 sacks.

Nabers também teve um início forte antes de deixar o jogo da semana anterior contra o Dallas Cowboys no final do quarto período. Ele foi diagnosticado com uma concussão que o impediu de entrar em campo na semana passada para treinar.

A quinta escolha geral no draft deste ano se esticou e fez algumas corridas leves durante a parte de mídia aberta do treino de quarta-feira. Mas ele permanece no protocolo de concussão.

“Este será um grande dia para ele [Wednesday] para chegar lá e ver onde ele está e, novamente, vamos com calma”, disse Daboll. “Espero que ele esteja se sentindo melhor, o que é um bom sinal.”

Nabers tem 35 recepções para 386 jardas e três touchdowns em quatro jogos nesta temporada como o recebedor número 1 dos Giants. Ele tinha uma média de 13 gols por jogo antes da lesão.

O novato tem mais três dias para passar pelo protocolo de concussão se quiser jogar contra o Bengals.

O running back titular Devin Singletary também parece estar caminhando para um retorno neste domingo, depois de perder o jogo da semana passada contra os Seahawks. Ele treinou na quarta-feira e parecia estar se movendo bem.

Singletary está “tendendo na direção certa”, de acordo com Daboll.