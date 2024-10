Giants WR Malik Nabers, agora saudável, chama a concussão de ‘assustadora’

EAST RUTHERFORD, NJ – O wide receiver do New York Giants, Malik Nabers, não se lembrava do final da jogada há duas semanas, quando sofreu uma concussão contra o Dallas Cowboys. O vídeo que ele disse mostrava que ele estava inconsciente durante a peça.

Toda a situação era “assustadora”, de acordo com o wide receiver novato.

Nabers, que deve retornar neste fim de semana, quando os Giants receberem o Philadelphia Eagles, perdeu os últimos dois jogos devido a uma concussão sofrida em 3 de outubro, quando seu rosto bateu forte no gramado enquanto tentava interceptar um passe do quarterback Daniel Jones.

“Foi assustador quando não consegui lembrar o que aconteceu”, disse Nabers. “Não consigo me lembrar da última peça em que participei, então sim, foi meio assustador.

“A última coisa que me lembro foi [Jones] me jogando a bola. Foi isso.”

Nabers disse que sentiu dores de cabeça e algum latejamento na cabeça após a lesão. Ele não especificou nenhum outro sintoma. Foi sua primeira concussão conhecida.

A sétima escolha geral do draft deste ano foi liberada do protocolo de concussão na quinta-feira, duas semanas depois de sofrer a lesão. Ele treinou de forma limitada na sexta-feira por causa de um problema na virilha que, segundo ele, remonta à época da faculdade. Os Giants não parecem pensar que isso será um problema.

O técnico Brian Daboll disse que a virilha “apertou” em Nabers durante o treino de quinta-feira. Então eles simplesmente tomaram precauções. Nabers não recebeu nenhuma designação de lesão para o jogo de domingo e ele espera ser capaz de lidar com qualquer carga de trabalho que o plano de jogo exigir.

Nabers e o running back Devin Singletary (virilha) retornarão para enfrentar os Eagles. Singletary também perdeu os últimos dois jogos.

Enquanto isso, o defensive tackle Dexter Lawrence (quadril) e o outside linebacker Brian Burns (virilha) estão oficialmente listados como questionáveis ​​para domingo. Mas ambos insistiram ao longo da semana que jogariam.

O retorno de Nabers ocorre após duas semanas de acompanhamento de perto, dentro e fora de campo. Ele recebeu críticas naquela época nas redes sociais por assistir a um show de Travis Scott com seu companheiro de equipe Isaiah Simmons enquanto ainda estava no protocolo.

Nabers disse na sexta-feira que informou os Giants antes de comparecer ao show. Ele não especificou a reação deles, mas observou que viverá sua vida.

“Sim, sempre serei eu mesmo”, disse ele. “Quer dizer, essa é a vida que escolhi viver. É o que vem com o trabalho. Mas no final das contas, ainda tenho minha própria vida. Ainda tenho minha vida pessoal, então vou continuar para ter minha própria vida pessoal, continuarei a cuidar de mim e continuarei a ter minha vida pessoal.

Nabers está aprendendo rapidamente que está no centro das atenções jogando em Nova York. Todo mundo parece ter uma opinião.

Ele mencionou especificamente o X, anteriormente conhecido como Twitter, e admitiu não ser capaz de evitar totalmente o barulho externo sobre o comparecimento ao show. Algumas delas são enviadas para seu telefone por amigos e familiares.

Ele tenta não se deixar afetar muito pelas críticas.

“Quer dizer, isso é problema deles. Se eles pesquisassem sobre o que causou uma concussão, o que a piorou, e na internet se disserem que são as luzes, a audição [loud noises]então isso é culpa deles”, disse Nabers. “Não enfrentei nada com as luzes. Eles me perguntaram se eu tinha problemas com luzes, eu disse que não. Tendo problemas com o som, eu disse não. … Tenho tocado música alta desde que conheço [about] a concussão no carro. Saio com as luzes acesas. Joguei o jogo com luzes. Então, quero dizer, eu não tinha nada com os olhos. Não estava fazendo minha cabeça doer. O som não estava fazendo minha cabeça doer. Então eu estava bem.”

O que Nabers disse que mais o preocupava era acertar e voltar a campo. Essa era sua prioridade.

Ele só teve que ser paciente enquanto perdia dois jogos e via seu time marcar apenas um touchdown na derrota de 17 a 7 no último domingo à noite para o Cincinnati Bengals.

“Minha saúde é realmente a coisa mais importante”, disse Nabers. “Então, eu realmente não fiquei frustrado. Foi só voltar quando me sinto bem.”

Essa hora é agora.