Gigantes egípcios ainda consideram a contratação de Ramos, apesar das altas demandas salariais

O SC Zamalek, gigante da Premier League egípcia, não fechou totalmente as portas à ambiciosa contratação do zagueiro vencedor da Copa do Mundo Sergio Ramos, apesar das altas expectativas salariais do jogador, disseram dirigentes do clube à ESPN.

Ahmed Shawky, coordenador de mídia dos gigantes egípcios, confirmou que foi oferecido ao Zamalek o agente livre de 38 anos, mas reconheceu que existem algumas barreiras para conseguir um acordo além da linha.

“Alguns agentes e mediadores ofereceram a possibilidade”, disse Shawky à ESPN. “Claro, Sergio Ramos é um jogador fantástico que ganhou tudo com o Real Madrid e a Espanha. Ele seria um grande jogador para qualquer equipa do Médio Oriente ou de África.”

Relatos de uma transferência do Zamalek para Ramos, que é um agente livre depois de deixar o Sevilla no verão, foram discutidos no mês passado, na véspera da vitória do Zamalek na final da Supercopa da CAF sobre o feroz rival do Cairo, Al-Ahly, em Riad, em 27 de setembro.

“Não há nada de concreto até agora e o jogador é muito valorizado financeiramente”, continuou Shawky, referindo-se às expectativas salariais de Ramos. “Também temos que ter em mente que o Zamalek também contratou outros zagueiros recentemente.

Sergio Ramos conquistou cinco títulos da LaLiga e quatro troféus da Liga dos Campeões com o Real Madrid. EPA/José Manuel Vidal

“Seria um grande impulso para o futebol egípcio, [and mean] mais prestígio para Zamalek e para a liga [if we can get the deal done].”

A especulação gerou entusiasmo e entusiasmo entre os torcedores do clube, embora Hani Shoukry, membro do conselho de administração do Zamalek, tenha indicado na semana passada que as expectativas financeiras de Ramos seriam um exagero para o Cavaleiro Branco.

“Houve conversas com Ramos para que ele se juntasse ao Zamalek, ele acolheu o interesse e concordou em jogar no Egito”, disse Shokry à OnTime Sports. “A dificuldade está mesmo nos aspectos financeiros e nos valores solicitados pelo craque espanhol. É o principal motivo para a não concretização do negócio.

“Pensamos nas vantagens de marketing para o clube que leva o nome do jogador, mas os valores que foram solicitados são muito elevados e dificultaram as coisas”.

Ramos, que disputou 28 jogos no campeonato pelo Sevilla na temporada passada, é um dos jogadores mais condecorados do futebol, tendo feito parte da Geração de Ouro da Espanha, vencendo dois Campeonatos Europeus e a Copa do Mundo entre 2008 e 2012.

Ele conquistou cinco títulos espanhóis e quatro Ligas dos Campeões durante uma brilhante passagem de 16 anos no Real Madrid, e conquistou títulos consecutivos da Ligue 1 depois de ingressar no Paris Saint-Germain em 2021.

Embora o Egipto tenha frequentemente recebido algumas das principais estrelas do continente africano para jogar na sua Premier League, poucos jogadores proeminentes mudaram-se para o Norte de África durante as suas carreiras. O ex-jogador da seleção francesa e lateral do Chelsea, Florent Malouda, é um exemplo, tendo assinado brevemente pelo Wadi Degla no final de sua carreira, enquanto seu compatriota Anthony Modeste deixou o Ahly em julho, após uma temporada com os gigantes do Cairo.