Gigi Hadid diz que Taylor Swift lhe ensinou um truque para o desfile de moda da Victoria’s Secret

Gigi Hadid está tirando a poeira das asas enquanto o icônico desfile de moda da Victoria’s Secret faz seu grande retorno após um intervalo de 5 anos – e ela tem uma ajudinha de ninguém menos que Taylor Swift.

Conversando com ET enquanto se arrumava antes do show em Nova York na terça-feira, Gigi contou que tem algo extra planejado para a passarela – um truque especial que seu amigo de longa data Taylor a ensinou durante um dos ensaios da turnê de Taylor.

Gigi Hadid revela que prestará homenagem à sua melhor amiga Taylor Swift na passarela durante o Victoria’s Secret Fashion Show esta noite! pic.twitter.com/FUj4JxRUCA – Entretenimento hoje à noite (@etnow) 15 de outubro de 2024

Gigi manteve os detalhes em segredo, então poderia ser um movimento de dança, uma pose ou algo totalmente diferente. De qualquer forma, ela mencionou que não tem certeza se alguém já fez isso na passarela do VS antes… mas ela sabe que é um novo desafio para ela.

No final do dia, tudo gira em torno de provocação, diversão e sensualidade enquanto os Anjos fazem seu grande retorno à passarela, trazendo de volta a magia depois de anos longe.

Lembre-se, a VS desligou seu programa anual em 2019 devido à queda na audiência da TV e algumas controvérsias – depois voltou no ano passado com um especial pré-gravado, “Victoria’s Secret: The Tour ’23”.