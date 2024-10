Gio Reyna, extremo dos EUA e do Borussia Dortmund, tem revés na recuperação

O extremo do Borussia Dortmund e da seleção masculina dos Estados Unidos, Gio Reyna, teve mais um revés na recuperação de uma lesão na virilha.

Reyna distendeu a virilha enquanto treinava com a USMNT no mês passado, perdendo amistosos contra Canadá e Nova Zelândia.

Ele sofreu agora o que o Dortmund chamou de “revés” na sua recuperação. O clube não deu mais detalhes sobre o cronograma para seu retorno.

É o mais recente de uma longa série de problemas com lesões para Reyna, cujo único tempo de jogo pelo Dortmund nesta temporada foi uma breve aparição como reserva no primeiro jogo de sua equipe na Bundesliga da temporada, em agosto.

Enquanto isso, o companheiro de equipe de Reyna no Borussia Dortmund, o atacante Karim Adeyemi, deve ficar de fora por mais de um mês devido a uma lesão muscular, depois de marcar três gols na vitória de seu time por 7 a 1 sobre o Celtic.

A lesão de Adeyemi é mais grave do que se temia inicialmente e ocorre no momento em que seu hat-trick no primeiro tempo, na terça-feira, fez com que o técnico do Dortmund, Nuri Şahin, esperasse que ele pudesse ser consistentemente um dos melhores jogadores do vice-campeão da Liga dos Campeões.

Adeyemi foi expulso no início do segundo tempo do jogo com o Celtic devido ao que parecia ser um problema na coxa, mas indicou que não parecia tão sério. Agora Şahin diz que é improvável que Adeyemi retorne antes de uma pausa internacional em meados de novembro.

Gio Reyna sofreu repetidas lesões que limitaram seu tempo de jogo nas últimas duas temporadas. (Foto de Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

Isso significaria que o atacante de 22 anos perderia um jogo da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em 22 de outubro, em uma revanche da final da temporada passada, e um jogo desafiador da Bundesliga contra o RB Leipzig, em 2 de novembro.

Sahin também disse que o atacante Julien Duranville, de 18 anos, que substituiu Adeyemi no banco contra o Celtic, ficará afastado por um período semelhante devido a uma lesão na coxa.

O próximo jogo do Dortmund é sábado, contra o Union Berlin, pela Bundesliga.